Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Bostik stellt PU-Klebstoffe zur Laminierung von Lebensmittelverpackungen vor, die sowohl GLYMO-frei als auch frei von anderen bedenklichen Substanzen sind.Arkema's führende Geschäftseinheit für Spezialklebstoffe, Bostik, produziert und vertreibt individuelle und nachhaltige Lösungen für unterschiedliche industrielle Märkte.Bostik ist sich der verantwortungsvollen Produktverwaltung bewusst und fokussiert dank der Fachkompetenz des Unternehmens auf zukünftige Trends sowie der Produktentwicklung umweltfreundlicher Produkte. Dies bedeutet die regulatorischen Anforderungen zu berücksichtigen sowie Kunden Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die Ihren Erwartungen entsprechen.Da die Substanz GLYMO [(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan CAS-Nr. 2530-83-8] gentoxisches Potenzial enthält, hat die FEICA (Europäischer Verband der Kleb- und Dichtstoffindustrie) seinen Mitgliedern empfohlen bis Ende 2020 GLYMO in Klebstoffen für Lebensmittelverpackungen zu ersetzen.Bostik engagiert sich für nachhaltige Entwicklung sowie Verbrauchersicherheit und hat bereits ein GLYMO-freies Sortiment von 1- und 2-K-Polyurethan (PU) Klebstoffen für die Laminierung von Lebensmittelverpackungen entwickelt. Die Produktreihe beinhaltet sowohl lösungsmittelhaltige als auch lösungsmittelfreie Technologien für zahlreiche Anwendungen, von Standard bis hin zu High-Performance Anforderungen.Bostik's Sortiment umfasst nicht nur Epoxi-Silan (GLYMO) freie sondern auch BPA (Bisphenol A) sowie Epoxidharz, Phthalat-Weichmacher, O-Phthalsäure oder Zinnverbindungs freie Produkte, die derzeit als besorgniserregende Stoffe in Lebensmittelverpackungen kategorisiert werden.Die neuen Klebstoffe wurden speziell für High-Performance Anforderungen entwickelt wie zum Beispiel Produkte für hohe Chemikalienbeständigkeit sowie das neue UHP 150 Modular-System. Dieses System kann mit drei verschiedenen Härtern für unterschiedliche Anwendungen kombiniert werden.- Purbinder C1: aromatisches System. Für Pasteurisierung,Retortanwendungen, Kaltumformung sowie Standardanwendungen. VonMedium bis High-Performance Anforderungen.- Purbinder C10: aliphatisches System, PAA (Primär aromatischeAmine)-frei sowie vergilbungsbeständig. Für Pasteurisierung,Retortanwendungen und Kaltumformung. Zur Aushärtung Klimakammernotwendig.- innovativer, neuer Purbinder CX: aliphatisches System, PAA-freisowie vergilbungsbeständig. 177.1390 FDA konform. FürPasteurisierung, Retortanwendungen und Kaltumformung. SchnellesAushärten bei Raumtemperatur. Bostik, ein Unternehmen der Arkema-GruppeBostik, ein weltweit führendes Unternehmen im BereichKlebstofftechnologien...Unsere umfangreiche Palette an Produkten,Systemen und Lösungen macht mehr als nur Dinge zusammenzufügen! Wirentwickeln intelligente Klebstoffe, die sich durch Sicherheit,Effizienz sowie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnen undkundengerechte Lösungen bieten.Mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euroim Jahr 2018 beschäftigt das Unternehmen 6.000 Mitarbeiter und ist inüber 50 Ländern vertreten.http://www.bostik.com/ ArkemaAls Designer von Materialien und innovativen Lösungen im Bereich Spezialchemikalien beobachtet Arkema die Markttrends aufmerksam und arbeitet kontinuierlich daran zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Unser ausgewogenes Geschäftsportfolio umfasst High Performance Produkte, Spezialitäten für den Industriebereich sowie Beschichtungslösungen. Unsere weltweit anerkannten Marken gehören zu den Marktführern in den von uns betreuten Märkten. Mit einem Jahresumsatz von 8,8 Milliarden Euro im Jahr 2018 beschäftigen wir weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und sind in über 50 Ländern tätig. Wir engagieren uns aktiv für alle unsere Stakeholder. Unsere Forschungszentren in Nordamerika, Frankreich und Asien konzentrieren sich auf Fortschritte biobasierter Produkte, neuer Energien, Wassermanagement, elektronischer Lösungen, leichter Materialien und Design, Energieeffizienz sowie Isolierungen im Wohnbereich.http://www.arkema.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999547/Bostik_flexible_lamination_glymo_free_adhesives.jpgLogo- https://mma.prnewswire.com/media/942760/Bostik_Logo.jpgPressekontakt:emea.industrial@bostik.comProduktinformationen: Sylvain BARTNICKIsylvain.bartnicki@bostik.com+33-7-77-31-01-65. Medien: Emmanuelle LOURIAemmanuelle.louria@bostik.com+33-1-55-99-90-68Original-Content von: Bostik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112722/4409313