Hamburg (ots) - Unilevers Pflegemarke Dove kündigt eine neue Initiative im Rahmen ihres Engagements für die Reduzierung von Plastikmüll an: Bis 2025 will die Marke weltweit mehr als 20.500 Tonnen Neuplastik pro Jahr vermeiden. Mit diesem Ziel zahlt Dove auf die erst kürzlich vom Mutterkonzern Unilever veröffentlichte Strategie zur Plastikreduktion ein.Folgende Projekte sollen der Marke helfen, das ambitionierte Ziel zu erreichen:- Neue Verpackungen werden aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff(PCR(1)) bestehen- Die Verpackung der Dove Waschstücke soll weltweit plastikfreiwerden(2)- Test eines neuen nachfüllbaren Deo-Formats, das denPlastikverbrauch radikal reduziert Dieser umfassende Plan wird die Verwendung von Neuplastik um mehr als 20.500 Tonnen pro Jahr reduzieren. Die Menge an Neuplastik, die Dove mit diesen Projekten pro Jahr einspart, würde ausreichen um die Erde 2,7-mal zu umrunden(3). Dove setzt bewusst auf eine langfristige Strategie - nicht auf einmalige, limitierte Editionen - und stellt seine gesamte Produktpalette um. Denn nur so lässt sich der größtmögliche und nachhaltigste Effekt erzielen. Die Marke ebnet dadurch den Weg für branchenführende Innovationen, verzichtet wo immer möglich auf die Verwendung von neuem Kunststoff und verwendet alternative Materialien und Verpackungsinnovationen, die die Agenda der gesamten Industrie bestimmen.Dove folgt damit Unilevers Ansatz: KEIN | BESSERES | WENIGER PLASTIK1. KEIN PLASTIK: Im nächsten Jahr werden die Verpackungen derbeliebten Dove Waschstücke plastikfrei sein.2. BESSERES PLASTIK: Dove investiert in nachhaltigeren Kunststoffund reduziert Neuplastik für Verpackungen. Ab Ende 2019 wirdDove in Europa und Nordamerika neue Flaschen aus 100 Prozentrecyceltem Kunststoff (PCR) auf den Markt bringen(4).3. WENIGER PLASTIK: Dove nutzt die Technologie seiner neuenwiederverwendbaren, nachfüllbaren Deo-Sticks im Edelstahlformatminim[TM]. Die Technologie minimiert den Abfall durch eineradikale Reduzierung der erforderlichen Kunststoffmenge undwird im Rahmen von LOOP[TM] getestet, einem globalen System fürabfallfreies Einkaufen. Der Starttermin für LOOP[TM] außerhalbder Testmärkte wird noch bekanntgegeben. Caroline Schwieger, Kategorie-Verantwortliche bei Unilever für die Bereiche Beauty & Personal Care in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt sich begeistert von Doves Vorstoß: "Dove setzt wieder Maßstäbe. In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten wir mit Hochdruck daran, die ambitionierten Ziele bis 2025 zu erfüllen. So bestehen die Flaschen für Dove Shampoo und Spülung bereits jetzt zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Wir wissen, dass wir noch nicht perfekt sind, aber wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich die größtmöglichen positiven Auswirkungen zu erzielen - und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun."Die heute veröffentlichte Strategie der Marke Dove basiert auf Unilevers Engagement für die konsequente Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen:- Plastik reduzieren: Unilever wird bis 2025 100.000 TonnenNeuplastik einsparen.- Verpackungen so gestalten, dass sie wiederverwendet und recyceltwerden können: 100 Prozent der Kunststoffverpackungen vonUnilever werden bis 2025 wiederverwendbar, recyclingfähig oderkompostierbar sein.- Recyceltes Plastik einsetzen: Unilever wird bis 2025 mindestens25 Prozent bzw. 250.000 Tonnen PCR einsetzen. Dove und Unilever appellieren an die gesamte Konsumgüterindustrie, sich ebenfalls ambitionierte Reduktionsziele zu setzen, um gemeinsam die Umstellung zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.Bildmaterial zur Meldung können Sie hier herunterladen: https://we.tl/t-zo4xGd8FeC(1) Für Dove, wie für Unilever, gilt nur Plastik, das zuvor vonVerbraucherinnen und Verbrauchern genutzt wurde als PCR. Nur danntragen wir zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft bei. DieNutzung von Plastik aus dem industriellen Bereich, das dem Kreislaufwieder zugeführt wird (PIR), ist für uns kein wesentlicherökologischer Beitrag. Hier sind die Kreisläufe bereits heuteweitestgehend geschlossen.(2) In 2020 werden noch Restmengen im Handel verfügbar sein, die nochnicht plastikfrei sind.(3) Das Äquivalent für die Menge an Neuplastik, das Dove nicht mehrverwendet, wird auf der Grundlage der Aneinanderreihung von 473 mlDove-Flaschen berechnet.(4) Es gibt wenige Ausnahmen im gesamten Portfolio, bei denen dieUmstellung auf 100 Prozent recycelte Flaschen noch andauern wird.Diese Ausnahmen sind u.a.: In der EU werden Dove-Flaschen mitMuCell-Technologie zum Jahresende zu 97 Prozent aus recyceltemKunststoff bestehen. Flüssige Seife, deren Verpackung ebenfalls mitMuCell-Technologie hergestellt wird, wird ebenfalls zu 97 Prozent ausrecyceltem Kunststoff bestehen, jedoch erst ab dem dritten Quartal2020, da es nicht genug zuverlässiges, hochwertiges recyceltesPolypropylen gibt. Deodorant-Verpackungen bestehen hauptsächlich ausPolypropylen. Auch für diese Verpackungen gibt es derzeit nicht genugrecyceltes Polypropylen von guter Qualität. Die selbstschäumenden undflüssigen Handwaschformate in Nordamerika bestehen zu 78 Prozent ausrecyceltem Kunststoff. Wir untersuchen mögliche Optionen, um auch fürdiese Produkte 100 Prozent PRC in der Verpackung zu erreichen. Wirversuchen so viel recycelten Kunststoff wie möglich in unserenVerpackungen einsetzen, ohne dessen Funktion und die Qualität zubeeinträchtigen.