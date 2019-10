Nach dem jüngsten Listerien-Skandal kämpft die mittelständische Wurstindustrie um Image und Existenz. Nirgendwo zeigen sich die Nöte der Unternehmer deutlicher als in Versmold - dem deutschen Zentrum der Branche.

Der Wurstträgerbrunnen auf dem Marktplatz in Versmold ist nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt, dem Arbeitsplatz von Michael Meyer-Hermann. Der CDU-Politiker ist seit fünf Jahren erster Bürger der ostwestfälischen Kleinstadt. Schweinebrunnen nennen die Versmolder die lebensgroßen Skulpturen liebevoll. Aber eigentlich, so Meyer-Hermann, hatte der Künstler es die "Rache am Metzger" getauft. "Schauen Sie", sagt der 36-Jährige und zeigt auf eines der drei Bronzeschweine, "das rennt von hinten dem Wurstträger in die Beine und bringt ihn aus dem Gleichgewicht."

Als wäre der Brunnen ein Symbol für die Branche, droht derzeit auch die mittelständisch geprägte Wurstindustrie aus der Balance zu geraten. Keimbelastete Wurstwaren des hessischen Herstellers Wilke rückten sie jüngst ins Zentrum des öffentlichen Interesses - und damit auch die Stadt Versmold. Hier, zwischen Gütersloh und Osnabrück, hängen so viele Jobs von der Branche ab wie sonst nirgendwo im Land. Konsolidierung und Preisdruck haben schon Spuren hinterlassen. In Deutschlands heimlicher Wurstmetropole zeigt sich, wie Geschäftsmodelle wanken oder untergehen, wenn Hersteller zwischen die Fronten von übermächtigen Fleischproduzenten und Supermarktketten geraten.

Billig reicht nicht mehr

Möglicherweise stehen die Wurstproduzenten gar vor einer Zeitenwende. Rinder gelten als Klimakiller, Schweine und Hühner als Antibiotikabomben. Haltungsbedingungen werden als ungesund unethisch kritisiert. Die Welt lässt sich nur retten mit Fleischersatz oder im Labor gezüchtetem Fleisch, so die Lesart, die offenbar zunehmend Anhänger findet.

Die Nöte einer milliardenschweren Branche ballen sich in Versmold auf wenigen Quadratkilometern. Bürgermeister Meyer-Hermann zieht den Ladestecker aus seinem Elektrodienstwagen mit dem Wappen der Stadt und fährt in den Stadtteil Loxten. Über Jahrzehnte habe sich in der 22.000-Einwohner-Stadt alles angesiedelt, was für die Wurstproduktion benötigt wird. Es geht vorbei an Verpackungsproduzenten, Tiefkühlhausbetreibern, Speditionen, Salzlieferanten, Herstellern von Natur- und Kunstdärmen.

Meyer-Hermann sagt, es habe sich in Versmold "ein Wurst-Cluster gebildet", Zyniker geben der Region den Beinamen "Fettfleck Westfalens". Nach wenigen Minuten tauchen hinter Einfamilienhäusern des Ortsteils zwischen Feldern und Wiesen die riesigen Hallen und Stahltanks der Wurstfabrik Reinert auf. "Hier wäre noch genug Platz zum Expandieren", sagt Meyer-Hermann mit einem Augenzwinkern.

Unter Kostendruck rückt man nun aber enger zusammen. Das jedenfalls ist die Devise von Reinert-Inhaber Ewald Reinert. Der gebürtige Versmolder verkuppelte gerade sein Unternehmen, bekannt für die Bärchenwurst, mit dem 1888 gegründeten niedersächsischen Wettbewerber Kemper.

Die neue Firma The Family Butchers gehört den beiden Wurstherstellern künftig zu gleichen Teilen. Neun Fabriken mit 2600 Beschäftigten setzen dann über 700 Millionen Euro um. Hauptsitz: Versmold. Damit werden die Familien-Metzger zur zweiten Kraft im Markt, hinter der Zur-Mühlen-Gruppe (ZMG), die knapp eine Milliarde Euro Umsatz auf die Waage bringt. Sie gehört zum Fleischimperium Tönnies.

Die Fusion ist die Reaktion auf magere Margen, die Produzenten in Bedrängnis bringen. Viele Wursthersteller beziehen Schweine, Rinder oder Geflügel von wenigen, mächtigen Schlachtunternehmen wie Tönnies, Westfleisch und Rothkötter. Ihre Bierschinken, Salami oder Teewurst müssen sie anschließend an knallhart kalkulierende Handelsketten wie Aldi, Kaufland, Edeka oder Lidl verkaufen. Wer nicht spurt, fliegt aus dem Regal. Längst macht sich der Handel mit ...

