Trotz Negativschlagzeilen, steigen die Passagierzahlen von Ryanair. Denn viele buchen, obwohl sie die Airline kritisch sehen. Doch gerade diese sind für Ryanair eine interessante Zielgruppe, um am Image zu arbeiten.

Ryanair gelingt die Quadratur des Kreises: Ein dauerhaft negatives Image und trotzdem steigende Passagierzahlen. Die neueste Negativ-Story wird daran vermutlich nicht viel ändern. Die RTL-Sendung "Team Wallraff" hatte Anfang des Monats in einer Undercover-Reportage gezeigt, wie Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen etwa nur ein auf das Minimum reduziertes Sicherheitstraining durchlaufen, dafür aber umso ausführlicher im Verkauf von Waren an Bord geschult werden. Viele Medien haben die Sendung in ihrer eigenen Berichterstattung aufgegriffen, sodass viele Menschen davon gehört haben. Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex zeigen sich die Auswirkungen.

Der Buzz, für den repräsentativ ausgewählte Verbraucherinnen und Verbraucher angeben, ob sie über eine Marke zuletzt etwas Positives oder etwas Negatives gehört haben, fiel für Ryanair seit Ausstrahlung von Team Wallraff weiter ab. Das Entscheidende aber ist: Besonders stark haben diejenigen den Buzz ins Minus getrieben, die ohnehin schon einen negativen Eindruck von Ryanair hatten. Wer eher positiv über Ryanair denkt, scheint sich auch von den neuesten Enthüllungen nur selten umstimmen zu lassen. ...

