EUR/USD fällt in die Nähe der 1,1150 - Fokus bleibt auf Brexit - Deutschen Erzeugerpreise steigen im September um 0,1 % (Monat) - Die positive Dynamik der Gemeinschaftswährung legte zum Beginn der neuen Handelswoche eine Verschnaufpause ein und so notiert der EUR/USD in der Mitte der 1,1100, während sich die Stimmung gegenüber dem Greenback verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...