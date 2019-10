Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die neue Woche eher gemütlich startet, hat es die zweite Wochenhälfte dann in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit dem ifo Geschäftsklima und den Einkaufsmanagerindices (PMI) für die Eurozone stünden wichtige Vorlaufindikatoren an. Besonders der PMI habe sich im September abgeschwächt und deute mittlerweile auf eine Stagnation der Wirtschaft hin. ...

