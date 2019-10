Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Zürich (pts015/21.10.2019/11:00) - JoinVision, der innovative Anbieter von mehrsprachigen semantischen Recruiting-Technologien, erweitert sein Portfolio an intelligenten Technologien und übernimmt die Vermarktung von Joveo, dem US-Technologie-Anbieter für die programmatische Verbreitung von Stellenanzeigen, in der DACH-Region. Dies ist ein Teil einer grösseren Partnerschaft, die JobCloud - das Mutterhaus von JoinVision - mit Joveo eingegangen ist. JobCloud, das führende Unternehmen im digitalen Stellenmarkt der Schweiz und das Mutterhaus von JoinVision, setzt auf neue Technologien, um den Rekrutierungsprozess effizienter zu gestalten - und ist deshalb eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Technologie-Anbieter für die programmatische Verteilung von Stellenanzeigen eingegangen. Diese Partnerschaft beinhaltet unter anderem die Vermarktung der Joveo-Technologie durch JoinVision in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. "Wir freuen uns, mit Joveo einen Partner gefunden zu haben, dessen AI-gestützten Produkte unser eigenes Technologie-Portfolio für die DACH-Region perfekt ergänzen", sagt Wolfgang Gastager, Geschäftsführer von JoinVision. Joveo wurde 2017 in den USA gegründet und bietet eine Reihe an Technologien, die Stellenangebote schnell und äusserst zielgruppengerecht über verschiedene digitale Kanäle optimal verteilen. Dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz lernt die Joveo-Technologie automatisch dazu und verbessert sich selber laufend. Das Unternehmen treibt sein internationales Wachstum weiter voran. "2019 war für uns ein unglaubliches Jahr, mit technologischen Innovationen, Kundenwachstum und globaler Expansion. Die Zusammenarbeit mit JoinVision hilft uns, weiterhin mit Tempo zu wachsen", sagt Kshitij Jain, CEO von Joveo. Die Technologie wird in den Produkten von JobCloud zum Zuge kommen und diese weiterhin verbessern, um möglichst rasch und effizient die richtigen Talente für die Kunden von JobCloud zu gewinnen. "Wir sehen in der programmatischen Distribution von Stellenanzeigen die Zukunft des Recruitings, und freuen uns, mit dem technologisch fortschrittlichsten Anbieter in diesem Bereich zusammenzuarbeiten", so Davide Villa, CEO von JobCloud. Über JoinVision JoinVision ist der innovative Anbieter von mehrsprachiger semantischer Recruiting-Technologien. Mit CVlizer und JOBolizer werden Bewerberunterlagen bzw. Stellenanzeigen automatisch erfasst, analysiert und beschlagwortet. Module wie beispielsweise HR-Classifier, HR-Capture und HR-Merger erweitern die Möglichkeiten, auf alle Informationen sofort und in strukturierter Form Zugriff zu haben. JoinVision wurde 2006 in Wien gegründet und befindet sich seit 2016 im Besitz von JobCloud. Über Joveo Joveo ist spezialisiert auf die Technologie für programmatische Stellenanzeigen. Die AI-gestützte Technologie bietet Echtzeit-Einblicke in sämtliche Schritte des Rekrutierungsprozesses und verwaltet und optimiert dynamisch die Mitarbeitersuche über alle Online-Kanäle hinweg. So sorgt Joveo für Anstellungen in kürzester Zeit für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 15 Mio. Stellenausschreibungen täglich lernt und verbessert sich die Maschine laufend, um schlussendlich die Talente zu liefern, die das Unternehmen tatsächlich sucht. Über JobCloud AG JobCloud ist das führende digitale Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt und bietet verschiedene Rekrutierungslösungen an. Neben den führenden Jobportalen wie jobs.ch, JobScout24.ch und jobup.ch, gehören auch zukunftsträchtige Technologien zum Portfolio. So besitzt JobCloud 100% an JoinVision E-Services in Wien, dem führenden Anbieter mehrsprachiger semantischer Recruiting-Technologien. (Ende) Aussender: JoinVision E-Services GmbH Ansprechpartner: Mag. Wolfgang Gastager Tel.: +43 1 505 80 700 E-Mail: contact@joinvision.com Website: www.joinvision.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191021015

