Wiesbaden (ots) -- Management-Buy-out durch Udo Heuser und Dr. Joachim Henseler- Gründer Thomas C. Schnitzler und Detlef Rughöft bleiben alsBerater aktiv Neues Gesellschafterduo bei der NOBILIS GROUP GmbH, einem der renommiertesten deutschen Unternehmen für hochwertige Duft- und Parfummarken: Ab sofort zeichnen der bisherige Geschäftsführer Udo Heuser (51) und der langjährige Finanzchef Dr. Joachim Henseler (51) als gleichberechtigte geschäftsführende Gesellschafter für das Unternehmen verantwortlich. Beide sind schon lange persönlich mit der NOBILIS GROUP verbunden und stehen für größtmögliche Kontinuität. Sie übernehmen die Gesellschaftsanteile von den Gründern Thomas C. Schnitzler und Detlef Rughöft, die damit die operative Ebene verlassen und in einen neu gegründeten beratenden Beirat wechseln. Somit bleiben ihre langjährigen wertvollen Branchenkontakte, ihr Know-how und ihre Akquisitionsstärke dem Unternehmen langfristig erhalten. Udo Heuser erklärt: "Kontinuität und Stabilität sind uns wichtig. Wir werden die NOBILIS GROUP ganz im Sinne der Gründer weiterführen. Aber natürlich werden wir auch eigene Akzente setzen und das Unternehmen strategisch weiterentwickeln." Auch Thomas C. Schnitzler freut sich über die Konstanz: "Das Motto heißt 'same same but different' - die beiden neuen Gesellschafter kennen das Unternehmen seit Jahren in- und auswendig. Sie werden unsere Vision weiterverfolgen, wo sinnvoll, und ändern, wo nötig. Eine Firma muss sich permanent erneuern und verjüngen, denn auch der Kosmetikmarkt und das Kaufverhalten der Konsumenten verändern sich stetig."