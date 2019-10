Mainz (ots) -Freitag, 25. Oktober 2019, 18.30 UhrErstausstrahlung Im Vorfeld der Verleihung des Deutschen Umweltpreises am Sonntag, 27. Oktober 2019, in Mannheim stellt "nano" in einer Spezial-Ausgabe am Freitag, 25. Oktober 2019, 18.30 Uhr, die beiden diesjährigen Preisträger vor. Durch die Sendung führt Gregor Steinbrenner.Seit 1993 verleiht die unabhängige Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) den mit 500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreis Europas. Der Deutsche Umweltpreis, der dieses Jahr zum 27. Mal vergeben wird, würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben beziehungsweise in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden."nano" stellt in einer Spezial-Ausgabe die diesjährige Preisträgerin und den diesjährigen Preisträger vor: Bodenwissenschaftlerin Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner von der Technischen Universität München und Unternehmer Reinhard Schneider aus Mainz. Kögel-Knabner war maßgeblich an der Erforschung beteiligt, wie Böden Kohlenstoffdioxid speichern. Ihre Arbeit ermöglicht es, Umweltveränderungen im Boden zu überwachen, frühzeitig zu erkennen und Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Reinhard Schneider hat in seiner Firma Werner & Mertz konsequent ökologische Produkte in einem Massenmarkt mehrheitsfähig gemacht und lebt Nachhaltigkeit in allen unternehmerischen Entscheidungen. So verwendet er unter anderem Altplastik für neue Verpackungen und benutzt heimische Pflanzenöle für seine Wasch- und Reinigungsmittel statt des umstrittenen Palmkernöls aus tropischen Regionen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deDie Sendung als Videostream für akkreditierte Journalisten: https://kurz.zdf.de/7kf/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nano3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4409456