Von Kim Richters

PARIS (Dow Jones)--Der französische Öl- und Gaskonzern Total wird ein Gemeinschaftsunternehmen (JV) mit der Zhejiang Energy Group für die Bereitstellung und Lieferung von Schiffstreibstoffen in der chinesischen Region Zhoushan gründen. Laut der Vereinbarung wird die Tochter Total China Investment 49 Prozent an dem neu gegründeten Unternehmen halten, Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Partners, die Differenz.

October 21, 2019 05:20 ET (09:20 GMT)

