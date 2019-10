Die ICT Branche erhält eine neue starke Stimme in Bern: Swico-Geschäftsführerin Judith Bellaiche ist für die GLP des Kantons Zürich neu in den Nationalrat gewählt worden.Zürich - Die ICT Branche erhält eine neue starke Stimme in Bern: Judith Bellaiche wurde am 20. Oktober im Kanton Zürich für die Grünliberale Partei neu in den Nationalrat gewählt. Swico Präsident Andreas Knöpfli freut sich über diesen Wahlerfolg: «Mit Judith Bellaiche hat die ICT Branche eine hochengagierte Politikerin in Bern gewonnen. Wir brauchen auf dem politischen Parkett mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...