Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die britische Regierung und die EU-Kommission sich am vergangenen Donnerstag auf einen Austrittsvertrag geeinigt hatten, sollte über diesen am Samstag im britischen Unterhaus abgestimmt und damit der Weg für einen Brexit zum 31. Oktober 2019 freigemacht werden, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...