FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit mit der Lufthansa will die für das Kabinenpersonal zuständige Gewerkschaft Ufo die Fluggesellschaft diese Woche nicht bestreiken. "Nach einer ersten Abstimmung mit unseren Tarifkommissionen, haben wir entschieden, zunächst keine weiteren Streiks in dieser Woche auszurufen", sagte Daniel Flohr, stellvertretender Ufo-Vorsitzender, laut Mitteilung der Gewerkschaft. Sollte es zu weiteren Aktionen seitens des Konzerns kommen, wolle Ufo die Situation "kurzfristig" neu bewerten. Dann sei man auch in der Lage, "unverzüglich zu reagieren".

Die Gewerkschaft hatte am Wochenende die vier Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline bestreikt. Laut Lufthansa ist es zu keinen größeren Ausfälle gekommen, Ufo bezeichnete den Ausstand dagegen als sehr erfolgreich und bezifferte die Zahl der Flugausfälle auf 150.

October 21, 2019 06:09 ET (10:09 GMT)

