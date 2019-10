Mittlerweile gibt es zahlreiche kleinere Fonds am Markt, die in spezielle Themenfelder investieren. Wir stellen Ihnen einige Beispiele vor und beleuchten die Vor- und Nachteile dieser Exotenfonds.Viele der großen Aktienfonds orientieren sich an Börsenindizes oder wählen ihre Werte nach bestimmten Investmentstilen wie etwa Value oder Growth aus oder konzentrieren sich auf dividendenstarke Unternehmen. Schaut man in die einzelnen Portfolios, stößt man aber häufig auf die immergleichen Titel. Eine Auswertung der rund 20.000 Fondstranchen, die bei FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag erhältlich sind, zeigt Beispiel 2.388 Fonds an, die den Suchmaschinen-Giganten Alphabet enthalten. 1.580 Fonds investieren in Amazon-Aktien. SAP-Anteile finden sich in 1.214 Fonds (FondsDISCOUNT.de, 21.10.2019).

