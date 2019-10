Präsentation Flughafen Wien 18.10.19. Günther Ofner präsentierte am zweiten Tag der diesjährigen Gewinn-Messe, am 18.10.19, das Unternehmen, dessen Vorstandsdirektor er ist. Im ersten Halbjahr 2019 habe es sehr kräftiges Wachstum gegeben, um 23% in Wien. Früher sei der Flughafen ein relativ stark verschuldetes Unternehmen gewesen, zuletzt habe man nur noch 190 Mio. Euro Schulden gehabt. Aber wir kämen nun in einen neuen Investitionszyklus. Die Lärmgebühren würden wir erhöhen, ältere laute Flugzeuge würden mehr zahlen müssen. Vor wenigen Tagen habe man die fünfte Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Der Flugverkehr werde zu Unrecht als CO2-Schuldiger geprügelt, dabei habe er weltweit einen Anteil von ...

