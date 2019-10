München (ots) - Und wieder ein glorreicher erster Platz für ELKHAUS. Das anerkannte Branchenportal Musterhaus.net hat auch in diesem Jahr wieder den deutschen Musterhauspreis vergeben. 45 Häuser standen zur Wahl, über 150.000 Menschen haben abgestimmt und ELKHAUS in der Kategorie Einfamilienhaus zum souveränen Sieger erklärt."Dieser Preis macht uns sehr stolz, ist uns aber gleichzeitig auch eine Verpflichtung", so Bodo Braun, Gesamtleiter und Prokurist von ELKHAUS Deutschland."Wir werden noch serviceorientierter und kundenfreundlicher, als wir es ohnehin schon sind. Außerdem haben wir ab sofort zwei große Themen auf dem Zettel, denen in nächster Zukunft unser besonderes Augenmerk gilt: Nachhaltigkeit und Ökologie", so der 41jährige weiter.Diese Themen sollen sich auch an allen elf Musterhausstandorten in Deutschland wiederspiegeln. Im Bauzentrum Poing bei München beispielsweise hat ELKHAUS bereits einen Fischteich angelegt, eine Bienenwiese wird in Kürze folgen. "Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch eine tolle Gelegenheit, die Kinder unserer Kunden an die Natur heranzuführen", freut sich Braun.Das Thema Nachhaltigkeit hat bei dem Fertighausproduzenten bereits eine lange Tradition. Das Holz aus den eigenen Wäldern, das für den Hausbau verwendet wird, gilt als der umweltfreundlichste Rohstoff. Denn die für ein durchschnittliches Einfamilienhaus benötigten 30 Kubikmeter Fichtenholz wachsen in deutschen Wäldern in gerade einmal 23 Sekunden nach.Und die durchschnittliche Lebensdauer eines ELKHAUSES beträgt über 100 Jahre.Auf Nachhaltigkeit setzt das Traditionsunternehmen ELKHAUS auch wenn es um die Beratungskompetenz der Vertriebsmannschaft geht. Gerade hat die renommierte Frankfurter Allgemeine Zeitung bundesweit 20.000 Unternehmen untersucht und festgestellt: Die Vertriebler von ELKHAUS sind Deutschlands beste Kundenberater. "Ein Qualitätssiegel, das wir auch durchaus verdient haben", findet Bodo Braun. "Wir setzen einfach auf ehrliche und nachhaltige Beratung und vollkommene Kostentransparenz. Außerdem ist unser Ziel immer, den Kunden auf der Basis ihrer Wünsche saubere und solide Lösungen anzubieten. Wir glauben einfach nicht an das schnelle, sondern an das nachhaltige Geschäft. Vor allen Dingen in einem Umfeld, in dem die Kunden anspruchsvoller und besser informiert sind, und somit auch eine höhere Erwartungshaltung haben".Bei der Verleihung des Deutschen Musterhauspreises v.l.: TV-Moderator John Kosmalla, ELK Servicenter LeiterUwe Stade, ELK Gesamtleiter Bodo Braun, Patryk Moretto, Geschäftsführer von musterhaus.netPressekontakt:Michael von DessauerLeiter Presse & PR DeutschlandService Center ELKHAUS GmbHWerner-Eckert-Straße 981829 MünchenTelefon: +49 (0)89 33 98 444 02Mobil: +49 172 250 42 52michael.vondessauer@elkhaus.dewww.elkhaus.deOriginal-Content von: ELKHAUS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137329/4409886