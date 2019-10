Aktien von Barrick Gold erreichten Mitte 2016 nach einer überaus steilen Rallye ihren Höhepunkt bei 23,52 US-Dollar und schwenkten anschließend in einen Abwärtstrend ein. Dieser dauerte bis Mitte letzten Jahres an, aber erst im Frühjahr dieses Jahres gelang tatsächlich ein Ausbruch über den etablierten Abwärtstrendkanal und ein anschließendes Verlaufshoch bei 20,07 US-Dollar. An dieser Stelle stellte sich eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung zurück auf das 50 % Fibonacci-Retracement ein. Dort prallte die Aktie in der abgelaufenen Woche zunächst nach oben hin ab, entscheidend ist aber der Kursverlauf seit den diesjährigen Jahreshochs. Dieser erinnert nämlich sehr stark an einen bullischen Keil und könnte im weiteren Verlauf dynamisch zur Oberseite aufgelöst werden. Das daraus resultierende Kurspotenzial sollte nicht ungenutzt bleiben.

Folgekaufsignal in Arbeit ...

