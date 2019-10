Sehr geehrte Aktionäre, Lesen Sie hier die Unternehmensneuigkeiten von European Lithium Limited: Update European Lithium / Termine 2019 Perth / Wolfsberg, 17.10.2019: European Lithium Limited (VSE:ELI) (ASX:EUR) (FRA:PF8) (NEX:EUR) (das Unternehmen) gibt gekannt an den folgenden Konferenzen und Events noch im Jahr 2019 teilzunehmen: Batteries 2019 - 23. Oktober 2019Senior Advisor Dr. Franz Kruger wird am 23. Oktober auf dem diesjährigen Batteries 2019 Event in Nizza European Lithium als zukünftigen Lieferanten von batteriefähigem Lithium in einer nachhaltigen europäischen Batterieversorgungskette präsentieren. Herr Dr. Kruger arbeitet seit März für das Unternehmen und ist zudem bei Roland Berger als "Senori Advisor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...