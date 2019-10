Deutschlands große Handelsketten suchen händeringend nach Personal. Im Kampf um Nachwuchs will der Discounter Lidl seinen Auszubildenden künftig sogar eine Mindestvergütung von 1000 Euro pro Monat zahlen.

Stellenstreichungen bei Banken, Jobverluste bei Autozulieferern, mehr Kurzarbeit in der Industrie - in den vergangenen Monaten häuften sich die schlechten Nachrichten vom deutschen Arbeitsmarkt. Doch zumindest der Einzelhandel - mit 3,1 Millionen Arbeitnehmern eine der beschäftigungsintensivsten Branchen des Landes - sucht weiter händeringend nach Personal.

Darauf deutet eine Studie EHI Retail Institute hin, laut der aktuell knapp 50.000 offene Stellen von den 50 größten Handelsunternehmen in Deutschland ausgeschrieben werden. "Der Handel sucht Personal, und zwar viel", konstatiert EHI-Personalexpertin Ulrike Witt. "Vor allem in den Filialen werden Fachkräfte händeringend gesucht". Mit einer Onlinebefragung und Experteninterviews bei Personalverantwortlichen der Branche hat das EHI die Personalsituation im Handel unter die Lupe genommen. Das Resultat: Die Personalverantwortlichen geben an, dass es schwierig (46 Prozent) oder sogar sehr schwierig (42 Prozent) sei, geeignetes Fachpersonal für die Filialen zu finden. Dazu zählen neben Einzelhandelskaufleuten und Kassenpersonal zum Beispiel auch Metzgerei-, Bäckereifachverkäufer und -verkäuferinnen. Auch die Suche nach Auszubildenden auf der Fläche gestaltet sich schwierig (42 Prozent) oder sehr schwierig (33 Prozent).

Das bekommt offenbar auch der Discounter Lidl ...

