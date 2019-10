Alameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Saildrone Inc., ein Anbieter hochauflösender Meeresdaten, die von einer Flotte unbemannter Oberflächenfahrzeuge aufgezeichnet werden, gab heute bekannt, dass Dr. Eric Lindstrom sich am 02. Dezember 2019 als "Chief Scientist" Saildrone anschließen wird. Dr. Lindstrom verlässt Ende November 2019 die NASA, nachdem er dort die vergangenen 22 Jahre als "Physical Oceanography Program Scientist" tätig war."Dr. Lindstrom hat sich seine gesamte Laufbahn über damit beschäftigt, meeresbeobachtende Technologien zu entwickeln und zu quantifizieren. Es gibt niemanden auf der Welt, der qualifizierter wäre, das neue Meeresbeobachtungsnetz von Saildrone zu leiten", so Richard Jenkins, CEO von Saildrone. "Wir sind begeistert, unser Team um seine Expertise und Sichtweisen bereichern zu können."Als Chief Scientist wird Dr. Lindstrom die wissenschaftlichen Arbeiten von Saildrone leiten, darunter die Konstruktion des Beobachtungssystems, die Auswahl von Instrumenten, die Datenqualität und die Sensorvalidierung. Saildrone plant, 2020 weitere 50 Saildrone-Fahrzeuge einzusetzen - in einer koordinierten Forschungsanstrengung mit dem Ziel, einige der größten Herausforderungen unserer Meere und schlussendlich Erde quantifizieren und verstehen zu können."Unsere weiten Meere sind zentral wichtig für die Klimaregulierung, als Verbindungsmedium für den Welthandel und als Hauptproteinquelle für Milliarden von Menschen. Der Bedarf nach In-situ- (Lokal-) und Remote- (Fern-) Sensorik in den Meeren war noch nie so groß wie heute. Prognosen zum Wetter, Klima und zur Meereszirkulation sowie das Managen wichtiger Fischgründe setzen verlässliche und dauerhafte Quellen hochwertiger Daten voraus", so Dr. Lindstrom.Dr. Lindstrom weiter: "Saildrone ist für viele Anforderungen der In-situ-Beobachtung die beste Lösung. Die globale Reichweite der Saildrone-Flotte und ihre Fähigkeit, hochwertige Daten zur Luft-See-Interaktion, zum Gastransfer, zur Biodiversität und Meeresbodentopografie aufzuzeichnen, sind unerreicht. Ich bin glücklich, mich in der verbleibenden Zeit meiner Laufbahn in der Ozeanografie dafür einsetzen zu können, diese kritisch wichtige Fähigkeit auszubauen und ein neues Meeres-Beobachtungssystem für das nächste Jahrhundert umzusetzen."INFORMATIONEN ZU SAILDRONESaildrone Inc. ist ein Anbieter hochauflösender ozeanografischer und atmosphärischer Daten - aufgezeichnet von seiner Flotte wind- und solargetriebener unbemannter Oberflächenfahrzeuge, bekannt als "Saildrones". Jedes Fahrzeug kann bis zu zwölf Monate auf See bleiben und überträgt Echtzeitdaten per Satellit, bevor es zur Wartung und Sensorkalibrierung an Land zurückkehrt. Saildrone betreibt eine Flotte von derzeit 100 Fahrzeugen und kann, solange es das Eis erlaubt, auf fast allen Meeren der Welt ganzjährig Einsätze durchführen. Durch ihre Nutzung sauberer erneuerbarer Wind- und Solarenergie ermöglichen Saildrones zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller schiffsbasierter Methoden den Zugang zu den Meeren der Welt - bei einer CO2-Bilanz von null während ihres Betriebs.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1013734/Dr_Eric_Lindstrom.jpgPressekontakt:Sebastien de Halleuxsebastien@saildrone.comOriginal-Content von: Saildrone Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130665/4410267