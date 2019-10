Frankfurt (ots) - Nie zuvor jedenfalls wirkte ein US-amerikanischer Präsident so töricht und ein russischer Präsident zugleich so schlau wie jetzt, im Oktober des Jahres 2019. Das wirkt sich weltweit aus, sogar in Systemdebatten. Putin stärkt derzeit den Vormarsch illiberaler Denker. Donald Trump dagegen diskreditiert die demokratische Ordnung, die ihn hervorbrachte. Auch wenn Trump aufstampft wie kein anderer Präsident nach dem Krieg: Als starker Mann taugt gerade er überhaupt nicht. Der kraftvollen Geste auf der Bühne steht ein müder Rückzug aus der Weltpolitik gegenüber. Ob er das reguläre Ende seiner Amtszeit erreichen wird, kann mit Blick auf das mögliche Impeachment niemand sagen. Fest steht nur, dass er selbst inzwischen extrem dünnhäutig geworden ist; manche zweifeln gar an seiner Amtsfähigkeit.



