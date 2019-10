Veränderungen im Führungsteam der SNP SE: Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Führungsteam der SNP SE: Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO 21.10.2019 / 21:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SNP | Corporate News Veränderungen im Führungsteam der SNP SE: Prof. Dr. Heiner Diefenbach wird neuer CFO Heidelberg, 21. Oktober 2019 - Im Management der SNP SE kommt es zu einer Veränderung: Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird Prof. Dr. Heiner Diefenbach die Aufgaben und Zuständigkeiten als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens übernehmen. Diefenbach übernimmt die Aufgaben als CFO von Dr. Uwe Schwellbach. Dr. Uwe Schwellbach wird die SNP nach erfolgreicher Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2019 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die SNP SE bedankt sich bei Dr. Schwellbach für die Zusammenarbeit und wünscht diesem auf seinem weiteren Weg und für seine persönliche Zukunft alles Gute. Prof. Dr. Heiner Diefenbach verfügt über langjährige Führungserfahrung aus verschiedenen Positionen als Geschäftsführer und CFO in der IT-Branche. Nach Stationen u.a. bei der CSC Ploenzke AG, Kiedrich, der ATOS Origin GmbH, Frankfurt am Main, und der TDS AG, Neckarsulm, sowie bei Fujitsu, München, war er zuletzt seit 2017 als Geschäftsführer der DST it-services GmbH, Heilbronn/Stuttgart, tätig. Die DST bietet als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen ein Portfolio von der IT-Beratung bis zum Betrieb der gesamten IT. Schwerpunkte sind SAP, Business Applications und IT Security. Darüber hinaus ist Diefenbach ist in diversen Aussichträten und Beiräten aktiv, seit 2017 hat er einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt inne. Diefenbach hat an der TH Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrates der SNP SE: "Mit Heiner Diefenbach haben wir einen anerkannten Experten mit hoher Branchenkompetenz und Persönlichkeit für das SNP-Topmanagement gewinnen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und daran arbeiten, Wachstumschancen in den globalen Märkten zu realisieren, die operative Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Profitabilität zu steigern. Uwe Schwellbach danke ich für seine Tätigkeit und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und seine persönliche Zukunft." Über SNP Die SNP SE unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen. Mit dem einzigartigen BluefieldTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio.EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner Investor Relations: Christoph Marx Telefon: +49 6221 6425-172 Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/ --------------------------------------------------------------------------- 21.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 