Halle (ots) - Der langjährige Weinbaupräsident des Anbaugebietes Saale-Unstrut, Siegfried Boy, wird vorzeitig sein Amt abgeben. "Ich möchte den Weg frei machen für einen geordneten Übergang", sagte der 64-jährige Boy der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Der Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, Hans Albrecht Zieger, soll den Weinbauverband zunächst als Interims-Chef führen und will sich beim Verbandstreffen Ende Januar 2020 zur Wahl stellen.



Mit 25 Dienstjahren ist Boy der dienstälteste Weinbaupräsident in Deutschland. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die Weine von Saale und Unstrut in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Renommee gewonnen haben. Boy verweist darauf, dass 95 Prozent aller Betriebe im Verband organisiert sind.



