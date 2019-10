DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG hat in ihrem dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 224,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten lediglich mit einem Wert auf Vorjahresniveau gerechnet. Auch die zuletzt enttäuschende Digitalsparte lag spürbar über den Erwartungen, genauso wie die Sparte für Datenbanksoftware. Beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen legte die Software AG ebenfalls um 7 Prozent auf 68,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich wuchs der Konzerngewinn um gut 15 Prozent auf 44 Millionen Euro./men/mis

