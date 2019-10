EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Umsatz im 3. Quartal oberhalb der erwarteten Spanne und operative Profitabilität deutlich über den Erwartungen; umfangreiche Produkthochläufe optischer Lösungen im Consumer-Markt; ... -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausgewählte Finanzinformationen für das dritte Quartal 2019 Quartalsbericht 22.10.2019 Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... anhaltende Stärke im 4. Quartal erwartet mit Umsatz von USD 610-650 Mio. und bereinigter EBIT-Marge mindestens auf Niveau des 3. Quartals; zuversichtlich für den Erfolg des kürzlich angekündigten Übernahmeangebots für OSRAM Premstätten, Österreich (22. Oktober 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht die Ergebnisse für das 3. Quartal mit einem Umsatz oberhalb der erwarteten Spanne und einer starken operativen Profitablität weit oberhalb der Erwartungen. Die Ergebnisse demonstrieren, insbesondere dank der Consumer-Lösungen von ams sowie positiver Trends im Smartphone-Markt, die Marktposition und die sehr erfreuliche operative Perfomance von ams. Für das 4. Quartal erwartet ams basierend auf volumenstarker Programmen im Consumer-Markt eine anhaltende Nachfragestärke mit einem erwarteten Umsatz von USD 610-650 Mio. und einer bereinigten operativen Marge mindestens auf dem Niveau des 3. Quartals. Der Gruppenumsatz im 3. Quartal betrug USD 645,0 Mio., das ist ein Anstieg um 57% gegenüber dem Vorquartal und um 41% gegenüber USD 458,7 Mio. im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttogewinn­marge im 3. Quartal betrug 44% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) bei einer Bruttogewinnmarge gemäß IFRS von 42% (einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), verglichen mit 33% beziehungsweise 31% im Vorjahresquartal. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 3. Quartal lag bei USD 177,9 Mio. oder 28% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), das ist ein starker Anstieg gegenüber USD 57,6 Mio. im Vorjahreszeitraum (USD 146,5 Mio. oder 23% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, ebenso ein starker Anstieg gegenüber USD 35,7 Mio. im 3. Quartal 2018). Diese ausgesprochen positive Entwicklung beruhte insbesondere auf dem Consumer- Geschäft von ams. Das bereinigte Nettoergebnis des 3. Quartals lag bei USD 158,1 Mio. (bereinigt um die Wertänderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe) verglichen mit USD 17,8 Mio. im Vorjahresquartal (3. Quartal 2019: USD 158,0 Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das 3. Quartal lag bei CHF 1,92/1,87 bzw. USD 1,95/1,91 basierend auf 81.059.682/82.981.954 Aktien (CHF 1,91/1,87 bzw. USD 1,95/1,90 einschließlich Wertänderung; 3. Quartal 2018: CHF 0,22/0,21 bzw. USD 0,22/0,21 basierend auf 82.518.624/84.893.054 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt). Der operative Cashflow für das 3. Quartal lag bei USD 299,0 Mio. gegenüber USD 82,2 Mio. im Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 30. September 2019 lag bei USD 253,1 Mio. gegenüber USD 301,4 Mio. am Ende des 2. Quartals und USD 575,5 Mio. am 30. September 2018. Im 3. Quartal verzeichnete ams eine äußerst erfreuliche Geschäftsentwicklung mit Ergebnissen oberhalb oder deutlich oberhalb der Erwartungen. Angesichts der starken Nachfrage nach seinen Consumer-Lösungen war ams in der Lage, diese positive Entwicklung vor dem Hintergrund einer verhalteneren Nachfragesituation in seinen Nicht-Consumer-Endmärkten zu erreichen. Das Consumer-Geschäft von ams leistete auch im 3. Quartal den größten Beitrag zu dem Gesamtergebnis. ams besitzt eine führende Marktposition in optischer Sensorik mit Hochleistungslösungen für 3D-Sensorik einschließlich VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)-basierter Illumination, anspruchsvolles Displaymanagement einschließlich "Hinter-OLED"- und TrueColor-Technologie, hochminiaturisierte Annäherungssensorik, Bio- und Spektralsensorik sowie andere optische Anwendungen. ams ist ein führender Anbieter von 3D-Sensorik und liefert 3D-Sensoriklösungen im Consumer Bereich in hohen Stückzahlen. Das breitgefächertes Portfolio von ams in 3D-Sensorik und seine Systemexpertise einschließlich Hard- und Software decken die drei Technologien Structured Light (SL), Time-of-flight (ToF), und Active Stereo Vision (ASV) für Anwendungen auf der Vorder- und Rückseite mobiler Geräte mit einem Fokus auf 3D-Illumination ab. Das differenzierte Hochleistungs-VCSEL-Portfolio von ams und seine Optikexpertise sind Schlüssel­faktoren für den Markterfolg von ams in der 3D- Sensorik. ams bietet hochwertige 3D-Illumination in allen Technologien SL, ToF und ASV, dabei kann ams unterschiedliche Kundenanforderungen in diesen Technologien abdecken. ams beliefert die weltweit führenden Smartphoneanbieter mit 3D-Sensorik­lösungen in hohen Stückzahlen, während ams seine Position im Android-Markt weiter ausbaut. Dies beinhaltet stark steigende Volumina von iToF- 3D-Illuminationslösungen für die Geräterückseite, wobei die Funktionen zur Verbesserung der Fotoqualität, die diese Systeme unterstützen, im Markt sehr erfolgreich sind. ams erwartet daher, dass die kundenseitige Verbreitung dieser Funktionen künftig weiter zunimmt. Eine erste Smartphone-Implementierung von ASV wird wie erwartet am Markt eingeführt, während sich die Partnerschaft von ams mit Qualcomm im Bereich ASV erfolgreich entwickelt. ams erhaltet sehr positives Marktfeedback für diese kombinierte Lösung, dabei sieht ams hohes Interesse bei OEMs an der Einführung von ASV für Mobile Computing. ams verzeichnet zudem wachsendes OEM-Interesse an der Evaluierung der dToF-Technologie für 3D-Sensorikanwendungen und verfolgt aktive Produktentwicklungen in diesem vielversprechenden Bereich. ams ist in der Lage, OEMs komplette 3D-Illuminationslösungen anzubieten, die auf seinem breiten Portfolio an VCSELs, Treibern, Optik, Design und Herstellung aufbauen, und kann sich so an Kundenansprüche und Anwendungsanforderungen anpassen. Basierend auf seinem umfassendem Know-how in SL, iToF, dToF und ASV stärkt ams seine führende Position in 3D-Sensorik und -Illumination weiter. Die 1D-ToF-Lösung von ams für größere Entfernungen, die präzise Distanzmessungen ermöglicht, verzeichnet nach dem ersten Design Win für Laser Detect-Autofokus (LDAF) in Smartphones weiteres positives Marktfeedback. Die vor kurzem bekanntgegebene Partnerschaft mit dem Imagesensor­spezialisten SmartSens für Bildsensoren mit hoher Quanteneffizienz (QE) im NIR-Bereich macht gute Fortschritte bei der Entwicklung seines ASV-Referenzdesigns für Consumer-3D- Anwendungen. ams setzt, als Bestätigung industrieller Anwendungen, seine Aktivitäten mit einem globalen OEM für eine ASV-Anwendung in einem Haushaltsgerät fort, zugleich nimmt das Interesse von Industrie-OEMs deutlich zu. Im Bereich Displaymanagement weitet sich der Markterfolg der innovativen leistungsstarken Hinter-OLED-Sensorik (BOLED) von ams rasch aus. Diese unerreichte Technologie ermöglicht OEMs, Annäherungs- und Lichtsensorik unsichtbar hinter dem OLED-Display zu platzieren, um so ein maximiertes Verhältnis von Display- zu Gesamtgröße sowie ein rahmenloses Telefondesign zu realisieren. ams beliefert eine steigende Anzahl an hochvolumigen Android- Plattformen für Smartphones und mobile Geräte, einschließlich jüngst eingeführter Modelle. Die Möglichkeit, rahmenbasierte Elemente von der Gerätevorderseite zu entfernen, treibt die Verbreitung in der gesamten Gruppe führender Android-OEMs weiter voran. Insgesamt hat ams im vergangenen Quartal erhebliche Stückzahlen seiner breiten Palette hochwertiger Display-Management- Lösungen ausgeliefert. Dazu gehören auch Produkte zur Flimmererkennung, die die Fotoqualität durch die Erfassung des Flimmerns von künstlichem Licht verbessern und steigende Akzeptanz bei Android-OEMs finden. Neue optische Sensortechnologien und -anwendungen bilden weiterhin einen Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Aufbauend auf seiner exzellenten BOLED-Fähigkeiten hat ams mit Entwicklungsaktivitäten für 3D- Sensorik hinter dem Display begonnen. Dank voller Übereinstimmung mit dem Markttrend, sichtbare Komponenten auf der Gerätevorderseite zu reduzieren, erwartet ams, dass diese Technologie sehr attraktive Möglichkeiten zur Erhöhung der Marktpenetration in Smartphones und mobilen Geräten schafft. Obwohl eine Aussage zum Zeitrahmen des kommerziellen Einsatzes derzeit verfrüht ist, erwartet ams, die bestehenden technischen Herausforderungen innerhalb der nächsten 18 Monate zu lösen. Die Aktivitäten mit OEMs für seine qualitativ hochwertige Lösung zur Messung des Blutdrucks und weiterer Gesundheits­parameter, die umfassende persönliche Gesundheitsdaten bereitstellt, setzt ams fort, zugleich verfolgt ams die Zertifizierung der Blutdruckmessung in medizinischer Qualität in den USA weiter. In einem anderen Anwendungsbereich sieht ams Potenzial für den Einsatz von Spektralsensoren niedrigerer Auflösung in Smartphones und Mobilgeräten, um Hochleistungsfunktionen zur Verbesserung der Bildqualität von Fotokameras zu ermöglichen. Der Bereich Audiosensorik zeigte eine positive Entwicklung im letzten Quartal, während ams erfreuliche Stückzahlen anderer Consumer-Produktlinien auslieferte. Als ein führender Anbieter im Bereich Geräuschunterdrückung sieht ams weiter starkes Interesse von Consumer-OEMs an seinen innovativen Lösung für hochqualitative digitale Hintergrundgeräusch­unterdrückung für lose sitzende drahtlose Ohrhörer und hat diverse laufende Designaktivitäten. Das Automotive-, Industrie- und Medizintechnikgeschäft von ams entwickelte sich im 3. Quartal im Rahmen der Erwartungen. Das Automobilgeschäft von ams erlebt ein durchaus gedämpftes Marktumfeld, da sich die Nachfragetrends in allen Weltregionen zunehmend verhalten zeigen. Mit seinem Schwerpunkt auf Anwendungen für Sicherheit, Fahrerassistenz/autonomes Fahren, Positionsmessung und Fahrwerkskontrolle, bietet ams ein breites Spektrum an Sensorlösungen für eine Reihe von Tier-1-Zulieferern, OEMs und Marktsegmenten an. ams setzt die intensiven Entwicklungsarbeiten für anspruchsvolle LIDAR-Architekturen fort, dabei stößt die VCSEL-Illuminationstechnologie von ams auf großes Interesse bei bedeutenden Automotive-Unternehmen. Neben dem umfangreichen Programm für 3D- LIDAR-Illumination in Solid-State-Technologie für ZF, den führenden Tier 1- Systemanbieter, zusammen mit IBEO, verfolgt ams aktive Kundenengagements im LIDAR-Markt in verschiedenen Regionen weiter. Die Technologie für adressierbare Hochleistungs-VCSEL-Arrays von ams bietet erhebliche Vorteile auf Systemebene für verschiedene Scanning-Architekturen und kann für zukünftige Anwendungen in verschiedenen Märkten genutzt werden. Als eine weitere neue optische Anwendung im Automotive-Markt bietet die Innenraumüberwachung attraktive Möglichkeiten in den kommenden Jahren, wobei das Interesse von Tier 1-Zulieferen und OEMs stetig zunimmt. ams sieht eine sehr erfreuliche Dynamik in diesem neuen Markt, in dem ams mehrere Entwicklungsprojekte verfolgt und ein Design Win für 3D-ToF- Illumination im Innenraum bei einem globalen Tier-1-Zulieferer erzielt hat. Auch im aufstrebenden Markt für Lichtprojektion in Automotive-Anwendungen setzt sich die positive Dynamik fort. Basierend auf anspruchsvollen Illuminations- und Projektorsystemen ermöglicht diese Technologie neue Komfort- und Sicherheitsfunktionen sowie differenzierte Beleuchtungsanwendungen wie Lichtteppiche. Das Industrie-Geschäft von ams verzeichnete im 3. Quartal eine gedämpfte Entwicklung, diese spiegelt eine herausfordernde Markt- und Nachfragesituation in den Industriemärkten weltweit wider. ams bedient ein weites Spektrum an Anwendungen in den Märkten für Industrie- und Fertigungsautomation, HABA, industrielle Bild- und sonstige Industriesensorik als ein führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und kann im aktuellen Umfeld auf ein breites Portfolio und einen diversifizierten Kundenstamm zurückgreifen. Der Bereich industrielle Bildsensorik, wo ams eine Führungsstellung bei anspruchsvollen Global Shutter- Technologien besitzt, entwickelte sich entsprechend der Endmarkttrends und trug dabei erfreulich zu dem Gesamtergebnis bei. Das Medizintechnikgeschäft von zeigte im dritten Quartal eine positive Entwicklung und profitierte von seiner führenden Marktposition in medizinischer Bildgebung für Computertomografie, digitales Röntgen und Mammografie sowie Miniaturkameraendoskopie. Die Marktdurchdringung von ams ist gut über die Regionen hinweg, dabei bieten die asiatischen Märkte anhaltende Expansionsmöglichkeiten. ams unterstützt die medizinische Endoskopie der nächsten Generation und liefert hohe Stückzahlen der NanEye-Mikrokameralösungen an mehrere Kunden, während ams zugleich eine weiterhin positive Marktdynamik bei neuen Mikrokameraanwendungen feststellt. Im operativen Bereich verzeichnet ams ausgesprochen positive Effekte aus den signifikanten Kostensenkungen und Effizienzverbesserungen in seiner Fertigung in Singapur. Diese anhaltenden Vorteile, die einen geringeren Personal- und Materialeinsatz inkludieren, ermöglichen die hohe Profitabilität von ams auf der Grundlage einer robusten Kapazitätsauslastung seiner Produktionsstandorte. Für VCSEL-basierte Lösungen unterstützt die ausgelagerte Lieferkette die attraktiven Stückzahlen, die ams in diesem Jahr verzeichnet. Gleichzeitig ist die interne VCSEL-Linie von ams für differenzierte Designs bereit für den geplanten Front- End-Hochlauf ab etwa dem Jahresende. Die Kombination aus skalierbaren externen und internen VCSEL-Kapazitäten schafft eine starke Position, um den erwar­teten zukünftigen Volumenbedarf in diesem Wachstumsfeld zu decken. Die Gesamtinvestitionen von ams entwickeln sich vollständig im Rahmen der Erwartungen und können so das deutlich geringere Niveau der Investitionen erreichen, das ams für das Gesamtjahr 2019 im Vergleich zu 2018 erwartet. Im Rahmen des abgelaufenen Übernahmeangebots für OSRAM Licht AG ("OSRAM") ist ams mit einem Anteil von 19,99% der größte Aktionär von OSRAM geworden und hat bestätigt, die vollständige Übernahme von OSRAM weiter zu verfolgenen. ams ist zuversichtlich, dass das am 18. Oktober 2019 angekündigte Übernahmeangebot seines Tochterunternehmens ams Offer GmbH für OSRAM mit einem Angebotspreis von EUR 41,00 erfolgreich sein wird, da das Angebot finanziell attraktiv und strategisch überzeugend ist und die beste verfügbare Option für OSRAM-Aktionäre darstellt. ams bietet einen erfolgreichen Weg vorwärts für ams und OSRAM, um ein weltweit führendes Unternehmen für Sensorlösungen und Photonik zu schaffen. Dies beinhaltet Zusicherungen gegenüber den OSRAM-Interessensgruppen einschließlich umfassender Vereinbarungen mit dem Ziel der Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Produktionsstätten von OSRAM in Deutschland. Die Zusammenführung von ams und OSRAM schafft eine äußerst attraktive Technologieplattform und ein stärkeres gemeinsames Unternehmen, wovon alle Interessensgruppen profitieren werden. Vorbehaltlich der Gestattung der BaFin erwartet ams gegenwärtig den Beginn der Angebotsfrist bis Ende Oktober 2019. Für das 4. Quartal 2019 erwartet ams eine starke Geschäftsentwicklung, zu der umfangreiche Programme im Consumer-Markt aufgrund positiver Smartphone-Volumina weiter sehr attraktiv beitragen werden. In seinen anderen Endmärkten erwartet ams jedoch eine Geschäftsentwicklung, die ein herausfordernderes makroökonomisches Umfeld mit vorsichtigerem Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt. Basierend auf verfügbaren Informationen, erwartet ams für das 4. Quartal einen Umsatz von USD 610-650 Mio., der anhaltende Stärke ausdrückt und eine Steigerung von 28% gegenüber dem Vorjahreszeitraum bezogen auf die Mitte der erwarteten Spanne bedeutet. Für die bereinigte operative (EBIT) Marge für das 4. Quartal erwartet ams ein Niveau mindestens auf Höhe des 3. Quartals. Diese Erwartung reflektiert positive operative Effekte und sequenzielle Stärke und bedeutet zugleich ein mehr als verdoppeltes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Auf Basis dieses positiven Ausblicks erwartet ams, dass die Verschuldung ausgedrückt durch Nettoverschuldung/EBITDA für ams als alleinstehendes Unternehmen (ohne Effekte aus dem Erwerb von OSRAM-Aktien) zum Jahresende 2019 erheblich auf ein Niveau von 1,5x oder niedriger sinken wird. Der Quartalsbericht zum 3. Quartal 2019 einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/ financial-reports [https://ams.com/financial-reports] zur Verfügung ### Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/ company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/ /www.youtube.com/user/amsAnalog] Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH (derzeit noch firmierend unter Blitz F19-566 GmbH), einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams. Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und unter Einhaltung von Section 14E des US Securities Exchange Act von 1934, der diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule 14d-1(d) gemacht werden. Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH (derzeit noch firmierend unter Blitz F19-566 GmbH), mit ihr verbundene Personen und/oder für sie tätige Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe würden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist. Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com Ende der Mitteilung euro adhoc ---------------------------------------------------------------------------- AXC0048 2019-10-22/07:25