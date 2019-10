Die zurückliegende Woche war in Bezug auf Wirecard komplett bestimmt vom neuerlichen Angriff durch die Financial Times. Der Zahlungsdienstleister habe seine Bilanzen aufgebläht, lautete der Vorwurf am vergangenen Dienstag. Der Aktienkurs sackte ebenso erwartbar ab, wie das prompte Dementi durch Wirecard folgte. Am Montag kündigte das Unternehmen nun eine Sonderprüfung seiner Bücher durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG an, um die Vorwürfe zu entkräften. Was in all den Wirren völlig unterging, ... (Achim Graf)

