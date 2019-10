IRW-PRESS: DGWA - Finest Financial Engineering: DGWA Kalender Update 2019

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2019: DGWA, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, freut sich bekannt zu geben, dass Vertreter des Managements in diesem Jahr noch an folgenden Veranstaltungen und Konferenzen teilnehmen werden:

AUTO- & Wirtschaft-Tag - 29. Oktober 2019

Stefan Müller, CEO der DGWA und Non-Executive Director von European Lithium, wird beim diesjährigen AUTO- & Wirtschaft-Tag in der Wiener Hofburg über die Zukunft der Elektromobilität referieren und European Lithium vorstellen, Europas potenziell ersten Produzenten von batteriefähigem Lithium in einer nachhaltigen integrierten Batterieversorgungskette.

Der A&W Tag ist ein Forum zum wertvollen Erfahrungsaustausch der Industrie und des Handels, wie der unter internationalem Einfluss stehende wirtschaftliche und technische Wandel erfolgreich umgesetzt werden kann. An diesem Tag teilen internationale und nationale Meinungsbildner ihre Erfahrungen und Entwicklungen in der Automobilbranche.

Weitere Details zum Event: https://autoundwirtschaft.at/awtag/

Precious Metals Summit Zürich - 11. und 12. November 2019

CEO Stefan Müller und DGWA Area Manager Africa Etienne du Plessis werden am Precious Metals Summit in Zürich teilnehmen, einem renommierten Event, das institutionellen Investoren und Führungskräften der Unternehmensentwicklung von führenden Bergbauunternehmen dabei helfen soll, einige der zukunftsträchtigsten Edelmetallproduzenten, -entwickler und -explorer aus der ganzen Welt zu identifizieren. Alle teilnehmenden Unternehmen werden sorgfältig geprüft und die Teilnahme ist auf qualifizierte Investoren beschränkt.

Weitere Details zum Event: https://www.precioussummit.com/

Swiss Mining Institute Konferenz - 12. und 13. November 2019

CEO Stefan Müller und DGWA Area Manager Africa Etienne du Plessis nehmen an der angesehenen Investmentkonferenz, der Swiss Mining Institute Konferenz, in Zürich teil. Die Konferenz bietet hochwertige, unabhängige Perspektiven von Experten aus der Rohstoffbranche sowie Präsentationen ausgewählter Bergbauunternehmen.

Weitere Details zum Event: https://swissmininginstitute.ch/

Sustainable Mining INVEST Konferenz - 12. Dezember 2019

Katharina Löckinger, DGWA Head of Corporate Communications, wird bei der Investorenkonferenz in Berlin den Investment Case von European Lithium präsentieren, einem zukünftigen Produzenten von batteriefähigem Lithium in einer nachhaltigen europäischen Batterieversorgungskette. Die Konferenz wird von der Fachvereinigung Auslandsbergbau und der Canadian Embassy in Berlin organisiert und Mitorganisator ist die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Weitere Details zum Event: https://consulting-fab.de/

Die DGWA freut sich auf Meetings mit Führungskräften verschiedener internationaler Unternehmen und darauf wertvolle Einblicke in neue zukunftsträchtige Projekte zu gewinnen. Bitte wenden Sie sich an info@dgwa.org um einen Termin zu vereinbaren.

Stefan Müller

CEO

DGWA GmbH

