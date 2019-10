Die beschlossene Umbenennung der KTM Industries AG auf Pierer Mobility AG wurde am 16. Oktober 2019 in das Firmenbuch eingetragen. Ab heute wird die Änderung der Firma auch auf den Börseplätzen der SIX Swiss Exchange und der Wiener Börse durchgeführt. Die Aktien der Pierer Mobility AG werden weiterhin unter der ISIN AT0000KTMI02 (schweizerische Valorennummer: 41860974) an der Börse gehandelt. Das Wertpapierkürzel ändert sich von KTMI auf PMAG. Die Webseite der Pierer Mobility AG kann ab dem 25. Oktober 2019 unter dem Link http://pierermobility.at bzw. http://pierermobility.com aufgerufen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...