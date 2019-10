paycentive AG: Beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) Preisvorteile sammeln: Neue Vorteilswelt für Kunden der Sparkasse Jena-Saale-Holzland mit paycentive gestartet DGAP-News: paycentive AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Expansion paycentive AG: Beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) Preisvorteile sammeln: Neue Vorteilswelt für Kunden der Sparkasse Jena-Saale-Holzland mit paycentive gestartet 22.10.2019 / 08:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Augsburg, 22. Oktober 2019 Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat zum 14. Oktober 2019 zusammen mit der paycentive AG ihre neue "Sparkassen-Vorteilswelt" gestartet. Wie bereits die Kunden der fast 40 weiteren Sparkassen in Deutschland profitieren die 88.000 Privatkunden der Sparkasse Jena-Saale-Holzland mit Sparkassen-Card (Debitkarte) von einem Netz aus rund 5.000 Partnern: Bei diesen teilnehmenden Geschäften, Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Dienstleistern können Treueboni gesammelt werden, die monatlich automatisch als gebündelte Gutschrift auf das Privatgirokonto rückvergütet werden. Dafür ist keine separate Registrierung oder Bonuskarte, sondern lediglich die normale Sparkassen-Card (Debitkarte) nötig. Im Einzugsgebiet der Sparkasse Jena-Saale-Holzland sind zum Start knapp 70 Partner mit dabei, in Kürze sollen es bereits 100 sein. "Regionale Verantwortung steht seit jeher im Mittelpunkt unserer strategischen Ausrichtung. Bereits seit mehreren Jahren war unser X-tra Bonusprogramm ein wichtiger Bestandteil davon - wir gehen nun den nächsten Schritt und verleihen unserem Vorteilsprogramm künftig das ,gewisse X-tra'", erklärt Michael Rabich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. "Für unsere Kunden und die regionalen Partner ergibt sich somit eine Win-Win-Situation, die uns als Sparkasse besonders in unserer Entscheidung zur Einführung der neuen Sparkassen-Vorteilswelt bestärkt hat. Wir freuen uns daher, in Zukunft ebenfalls Teil des erfolgreichen Loyalty-Programms und -Netzwerks der paycentive AG zu sein." Das Fintech-Unternehmen paycentive AG aus Augsburg, auf dessen Loyalty-Plattform die Sparkassen-Vorteilswelt basiert, verbindet mit seinem Angebot mehrere Vorteile zu einer attraktiven Lösung: Der regionale Handel profitiert durch eine nachhaltige Kundenbindung und steigende Umsätze, die Sparkassen-Kunden können bei regelmäßigem Karteneinsatz mehr "Geld verdienen", als ihr Konto kostet und die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten entscheidend auf und stärken gleichzeitig die regionale Wirtschaft. Über die paycentive AG paycentive betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Schon fast 5.000 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie zahlreiche Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Treueboni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. Durch Kooperationen mit aktuell 39 Sparkassen ist die paycentive Bonusfunktion für deren ca. 5,5 Mio. Kunden automatisch freigeschaltet. Die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten dadurch entscheidend auf. paycentive hat Standorte in Augsburg und Paderborn und beschäftigt aktuell ca. 35 Mitarbeiter. www.paycentive.de Pressekontakt: Presse & Public Relations paycentive AG Franz-Kobinger-Straße 7a 86157 Augsburg Mail: presse@paycentive.de www.paycentive.de/presse --------------------------------------------------------------------------- 22.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 893831 22.10.2019 AXC0067 2019-10-22/08:24