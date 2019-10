flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete mit Kursgewinnen in die neue ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche. Via Xetra schloss der DAX am Montag mit einem Kursplus von 0,91 Prozent bei 12.747,96 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,52 Mrd. Euro. Der europäische Leitindex EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 3.600,08 Zählern aus dem Handel. Noch vor der Börseneröffnung präsentierte der DAX-Riese SAP die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019. Der Softwarekonzern konnte von einem zweistelligen Wachstum bei Erlösen, Gewinn und auch beim Cashflow berichten. Vor allem im Bereich "Cloud" kletterten die Erlöse kräftig, nämlich um satte 37 Prozent auf 1,789 Mrd. Euro. Die Umsatzerlöse kletterten gemäß des internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS um 13 Prozent auf 6,791 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis zog auf IFRS-basis um 36 Prozent auf 1,679 Mrd. Euro an. Der Gewinn nach Steuern wurde mit 1,259 Mrd. Euro publiziert. Bill McDermott verabschiedete sich demnach im Nachhinein betrachtet mit hervorragenden Zahlen. Auch an der Wall Street wurden eine Reihe von Quartalszahlen veröffentlicht. Der Dienstleister der Öl- und Gaswirtschaft Halliburton wies erwartungsgemäße einen gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar aus, der Umsatz blieb jedoch hinter den Prognosen der Analystenschar von 5,81 Mrd. US-Dollar zurück und wurde mit 5,6 Mrd. US-Dollar etwas geringer ausgewiesen. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 beendeten den Montag durchweg mit Kursgewinnen. Der nach den Worten von US-Wirtschaftsberater Kudlow mögliche Wegfall der für den Dezember angesetzten Strafzölle gab den US-Märkten einen weiteren Kaufimpuls.

Am Dienstag werden nur wenige relevante volkswirtschaftliche Daten erwartet. Um 10:00 Uhr wird die EZB-Kreditumfrage (BLS/Bank Lending Survey) veröffentlicht. Von US-Seite wären die Verkäufe bestehender Häuser im Monat September von Relevanz. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen die UBS (CH) und Novartis (CH), sowie Sartorius (DE) und Software AG (DE) von ihren aktuellen Quartalszahlen. Aus den USA werden unter anderem Zahlen von Procter & Gamble, United Technologies, UPS, McDonald's, Texas Instruments, Lockheed Martin, Kimberly-Clark, Biogen und The Travelers Companies erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures wiesen am Morgen durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.788 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Kursplus von 0,91 Prozent bei 12.747,96 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 17. Oktober 2019 bei 12.814,49 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. Oktober 2019 bei 12.603,17 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.814 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.845/12.864/12.89512.945 und 12.976 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.653 und 12.603 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.572/12.553/12.523/12.473 und 12.442 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/