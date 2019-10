Berlin/San Francisco (ots) - TaskRabbit, ein digitaler und mobiler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, wird von November an in Deutschland starten. Das Unternehmen verbindet Menschen mit zuverlässigen Personen aus ihrer Umgebung, die Haus- und Heimwerkerarbeiten erledigen. TaskRabbit wird zunächst in Berlin und Umgebung sowie im Rhein-Ruhr-Gebiet* über seine mobile App und Online-Plattform verfügbar sein. Weitere Regionen werden 2020 folgen. Darüber hinaus bietet TaskRabbit einen Montageservice für Möbel an, der in ausgewählten IKEA-Filialen in genannten Regionen und über die E-Commerce-Website von IKEA erhältlich ist.Im Rahmen einer größer angelegten europäischen Wachstumsstrategie ist Deutschland das fünfte Land, in dem TaskRabbit seine Services anbieten wird - mit Dienstleistungen, die bereits in mehr als 70 großen Metropolregionen in den USA, Großbritannien, Kanada und Frankreich verfügbar sind."Seit mehr als einem Jahrzehnt hilft TaskRabbit Hunderttausenden von Hausbesitzern und Mietern, sich mit vertrauenswürdigen und zuverlässigen Taskern zu verbinden, die Haus- und Heimwerkerarbeiten erledigen und den Alltag erleichtern können", sagt Stacy Brown-Philpot, CEO von TaskRabbit. "Ob Möbel aufbauen oder Fernseher montieren, umziehen, reparieren oder gärtnern, wir freuen uns, TaskRabbit bald in Deutschland anbieten zu können, damit jeder einen einfachen und schnellen Zugang für eine Hilfe im Alltag hat."TaskRabbit hat seinen Hauptsitz in San Francisco und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ingka Group, einem strategischen Partner im IKEA Franchise-System. TaskRabbits Mission ist es, Kunden mit qualifizierten, bewerteten und überprüften, selbstständigen Arbeitern zu verbinden, die bei einer Vielzahl von Aufgaben helfen können: Von kleineren Reparaturen im Haushalt, Hilfe beim Packen und beim Umzug bis hin zu Gartenarbeiten, Aufbau von Möbeln, Lieferung und vieles mehr. Darüber hinaus ermöglicht TaskRabbit Montageleistungen in ausgewählten IKEA-Filialen in den Regionen Berlin und Umgebung und Rhein-Ruhr. Taskers stehen einen Tag nach dem Erwerb der Möbel zur Verfügung, um IKEA-Kunden in ihrem Zuhause bei der Möbelmontage zu unterstützen.TaskRabbit akquiriert derzeit Tasker in den Regionen Berlin und Umgebung und im Rhein-Ruhr-Gebiet. Für weitere Informationen besuchen Sie folgende Website: https://werde-tasker.taskrabbit.com/. TaskRabbit akzeptiert Registrierungen von unabhängigen Auftragnehmern aller Art, die über das zweiseitige Marktmodell mit Arbeitsmöglichkeiten verbunden werden.In Berlin und Umgebung sowie im Rhein-Ruhr-Gebiet* können Kunden von November an einen Tasker buchen. Um Aufträge zu buchen, besuchen Kunden die TaskRabbit-Website oder laden die TaskRabbit-App für iOS oder Android herunter.*Bochum, Köln, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Mönchengladbach, Oberhausen, Wuppertal und Umgebung geben über 20 Millionen Einwohnern Zugang zu den TaskRabbit-Diensten im Rhein-Ruhr-Gebiet.Über TaskRabbitTaskRabbit ist ein digitaler und mobiler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, der den Alltag der Menschen erleichtert. Mit seiner Plattform verbindet TaskRabbit Menschen mit zuverlässigen Personen aus ihrer Umgebung, die Haus- und Heimwerkerarbeiten erledigen - von der Reinigung und dem Umzug bis hin zu kleineren Reparaturen und dem Aufbau von Möbeln. Im Jahr 2017 wurde das Unternehmen von der Ingka Group (IKEA) übernommen und kann derzeit in 70 Metropolregionen in vier Ländern (USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich) und bald auch in Deutschland genutzt werden. TaskRabbit hat seinen Hauptsitz in San Francisco.Weitere Informationen finden Sie unter www.Taskrabbit.com, Twitter: @TaskRabbit, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und YouTube.Pressekontakt:Rebecca WeillTaskRabbit Public Relationspress@taskrabbit.comOriginal-Content von: TaskRabbit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137345/4410407