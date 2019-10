In vielen Ländern gingen in den vergangenen Tagen Millionen auf die Straßen. Sie protestieren gegen Ungleichheit. In Deutschland haben wir noch keine Proteste, aber auch das mag eine Frage der Zeit sein.

In vielen Weltregionen sind in den vergangenen Tagen Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen. Sie protestieren gegen die ungleiche Verteilung von Gütern in ihren Ländern. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich diese Tumulte, die, wenngleich die Umstände in jedem Land andere sind, im Kern doch dem gleichen Schema folgen. Im Libanon wehren sich Menschen gegen eine WhatsApp-Steuer, eine tägliche Abgabe für die Nutzung bestimmter Social-Media-Dienste. In Chile gehen die Menschen wegen der immensen Lebenshaltungskosten auf die Straße, in Ecuador wegen steigender Benzinpreise. Das erinnert stark an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die ebenfalls nach der Ankündigung, Steuern auf Sprit zu erhöhen, losgebrochen waren.

In Hongkong dauern die Proteste an, auch hier geht es unter anderem auch um zu hohe Lebenshaltungskosten; vor allem um die Mieten, die in der Finanzmetropole zu den höchsten der Welt gehören. Einzig die Proteste in der spanischen Provinz Katalonien haben andere Gründe, obwohl man im Kern auch argumentieren könnte, dass es den Katalanen am Anfang ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen darum gegangen war, die Abgaben, die die prosperierende Provinz an den Zentralstaat zu zahlen hat - etwa vergleichbar mit dem deutschen Länderfinanzausgleich - zu reduzieren.

In Deutschland haben wir noch keine Proteste, aber auch das mag eine Frage der Zeit sein, denn auch hierzulande können sich immer weniger Menschen Wohnraum leisten, sei es zur Miete oder als Eigentum. Keine Woche vergeht, in der die, man muss es doch sagen, unfähige Berliner Senatsregierung mit ideologischer Verblendung ein Problem aus der Welt zu schaffen ...

