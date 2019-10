Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das dritte Quartal sei nahezu perfekt verlaufen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nach dem zweiten Quartal an das untere Ende der Margen-Zielspanne für das Gesamtjahr gesunkenen Markterwartungen könnten sich als zu konservativ erweisen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 08:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 08:01 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-22/08:58

ISIN: DE000A2GS401