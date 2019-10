Solothurn (ots) - Da kriegt der traditionelle Schweizer Kunstmarkt eine Hühnerhaut. Seit 20 Jahren verkauft ein frecher Kunst-Event in Solothurn originale Kunstwerke zu Preisen, die weit unter den üblichen Angeboten liegen.«Mit unseren Partnern in Barcelona, Berlin und Wien haben wir ein riesiges Kunst-Netzwerk in ganz Europa aufbauen können und davon profitieren unsere Besucher und Käufer», erklärt Peter-Lukas Meier den Erfolg seiner Ausstellung. «Vielen ausländischen Künstlern bieten wir eine attraktive Plattform in der Schweiz. Und unsere Besucher schätzen Kunst mit fremden Wurzeln, weil sie eine attraktive Ergänzung zum bekannten heimischen Schaffen sind.» Die tiefen Preise haben aber nichts mit geringer Qualität, sondern mit der Menge der angebotenen und verkauften Werke zu tun. Wichtiger als der Preis selbst sei, so der Ausstellungsmacher, die Preispolitik. Die Besucher des Kunst-Supermarktes wissen, wo-rauf sie sich einlassen; es gibt Bilder zu 99.-, 199.-, 399.- oder 599.- Franken.Für die Jubiläumsausstellung «20 Jahre Kunst-Supermarkt» wurden 100 Kunstschaffende aus 12 Nationen ausgewählt. In der Solothurner RothusHalle werden während neun Wochen über 7500 Werke angeboten. Kunstkenner sind im Kunst-Supermarkt ebenso anzutreffen wie Schnäppchenjäger oder solche, die ihr erstes Unikat erstehen wollen.An den Wochenenden ab Ende November kann man in eigens eingerichteten Künstlerateliers den Kunstschaffenden während der Arbeit zugucken. Der 20. Schweizer Kunst-Supermarkt in Solothurn ist täglich geöffnet und dauert vom 8. November 2019 bis 12. Januar 2020.Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, 07. November um 18 Uhr in der RothusHalle, Schöngrünstrasse 2 in Solothurn statt.Öffnungszeiten:Montag-Freitag: 14-20 UhrSamstag/Sonntag: 11-17 Uhr Kontakt:Peter-Lukas Meier Tel. 032 513 57 60, peter.meier@denkstatt.ch20. Schweizer Kunst-Supermarkt / Schöngrünstrasse 2 / 4500 Solothurn/ Tel. 032 513 57 60 / info@kunstsupermarkt.chwww.kunstsupermarkt.chOriginal-Content von: Kunstsupermarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002865/100834374