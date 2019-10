Der Elektrojet der Gründer hat mehr als hundert Testflüge absolviert. Nun stellt Lilium hunderte Fachkräfte ein und will 2025 die Massenproduktion starten. Wie realistisch sind die Pläne?

Südwestlich von München, auf einer Landstraße am Rande des Städtchens Weßling, konnten Autofahrer neulich ein ungewöhnliches Flugobjekt erspähen: Kaum größer als ein Sportwagen, von der äußerlichen Form entfernt verwandt mit einem Schwertwal. Mal stand es in der Luft wie ein Kolibri, mal zog es Kreise wie ein Adler.

Es war der Prototyp einer völlig neuen Flugzeugklasse - ein Flugtaxi, das senkrecht abhebt, entwickelt vom Münchner Start-up Lilium. Das meldet jetzt einen Fortschritt: Mehr als hundert unbemannte Flug- und Bodentests habe der Prototyp absolviert - und dabei den Übergang vom Senkrecht- zum Gleitflug reibungslos geschafft. Erstmals sei der Jet zudem schneller als 100 Kilometer pro Stunde geflogen.

Wohl nicht ganz zufällig kommt die Erfolgsmeldung gerade am Dienstagmorgen. Denn in Singapur hat der deutsche Lilium-Konkurrent Volocopter die Presse zu einer Premiere eingeladen: Erstmals zeigt das Start-up einen Start- und Landebahnhof für sein Flugtaxi und lässt sein Lufttaxi dabei für die Kameras auch gleich über einer nahegelegenen Meeresbucht abheben.

Damit geht das Rennen der Flugtaxi-Start-ups in die nächste und wohl entscheidende Runde. Mehr als 70 Unternehmen weltweit arbeiten derzeit an solchen neuen Fluggeräten. Sie haben meist Platz für höchstens eine Handvoll Passagiere. Sie fliegen elektrisch, was allein schon eine neu Ära in der Luftfahrt bedeutet. Und sie heben senkrecht ab, um auch inmitten von Metropolen Passagiere mit an Bord zunehmen.

Schon heute ist absehbar, dass nur wenige Unternehmen das Rennen überleben werden. Technologisch haben die beiden deutschen Start-ups dabei besonders gute Chancen. Volocopter hat schon in Dubai Testflüge durchgeführt und ließ seinen Flieger im September zur Show in Stuttgart abheben. Lilium wiederum hat nicht nur einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, sondern macht nun auch bei der Kommerzialisierung Tempo: Am Hauptsitz in Weßling hat Lilium ein erstes Werk mit 3000 Quadratmetern Fläche eingeweiht. Nebenan soll bald eine zweite, deutlich größere Fabrik folgen. Die Massenproduktion soll 2025 starten - dann sollen hunderte Lilium-Flieger pro Jahr das Werk verlassen.

Dass dann auch schon Flugtaxis im Betrieb abheben, halten ...

