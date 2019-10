Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kramp-Karrenbauer fordert international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien gefordert. Ankara und Moskau müssten in das Projekt einbezogen werden, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Welle. Ziel einer solchen Sicherheitszone sei es einerseits, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), "der im Moment total zum Erliegen gekommen ist, wieder fortzusetzen". Andererseits solle die Region stabilisiert werden - auch, damit Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten.

SPD lehnt Kramp-Karrenbauers Initiative in Nordsyrien ab

Die SPD hat den Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien abgelehnt. Der Vorstoß der CDU-Chefin sei "mit uns nicht abgestimmt" gewesen, sagte der SPD-Verteidigungspolitiker im Bundestag, Fritz Felgentreu, im Deutschlandfunk. Er erinnerte daran, dass die Bundesregierung am Ende "geschlossen" handeln müsse. "Dass wir da skeptisch sind, das liegt auf der Hand."

Netanjahu erklärt Koalitionsverhandlungen in Israel für gescheitert

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Koalitionsverhandlungen ergebnislos beendet. Er habe vor kurzem Präsident Reuven Rivlin darüber informiert, dass er den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgebe, sagte Netanjahu in einem Video im Onlinedienst Facebook. Staatschef Rivlin wird nach eigenen Angaben nun den Sieger der Parlamentswahl im September, Benny Gantz, mit der Regierungsbildung beauftragen.

Japans neuer Kaiser Naruhito verkündet offiziell seine Inthronisierung

Japans neuer Kaiser Naruhito hat knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme offiziell seine Inthronisierung verkündet. Bei der Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio bestieg der Kaiser damit endgültig den Chrysanthementhron. Zum Abschluss der Zeremonie vor rund 2.000 Gästen aus dem In- und Ausland rief Japans Regierungschef Shinzo Abe drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser).

US-Demokraten fordern Untersuchung von verdächtigen Wertpapiergeschäften

Im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften kurz vor wichtigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump haben demokratische Senatoren eine Untersuchung wegen möglichen Insiderhandels gefordert. In einem Brief an Justizminister Bill Barr, die Bundespolizei FBI und die Börsenaufsicht verwiesen 14 Senatoren auf Medienberichte über "verdächtige" Wertpapiergeschäfte. Akteure hätten womöglich über Regierungsquellen Zugang zu nicht öffentlichen, marktbewegenden Informationen und dadurch einen "unfairen" Handelsvorteil.

TV: Trudeaus Partei stärkste Kraft in Kanada, verliert aber Mehrheit

Bei der Parlamentswahl in Kanada hat sich Premierminister Justin Trudeau laut Prognosen eine zweite Amtszeit gesichert. Seine Liberalen wurden bei der Wahl mehreren Sendern zufolge erneut stärkste Kraft, verloren aber ihre absolute Mehrheit. Trudeau müsste damit eine Minderheitsregierung bilden und wäre auf die Unterstützung kleinerer Parteien angewiesen.

Lage in Bolivien nach Präsidentschaftswahl spitzt sich zu

In Bolivien spitzt sich die Lage nach der Präsidentschaftswahl drastisch zu: Nachdem Amtsinhaber Evo Morales doch im ersten Wahlgang gewinnen könnte, sprach Oppositionskandidat Carlos Mesa von "Betrug". Er kündigte an, das Ergebnis nicht anerkennen zu wollen. Internationale Wahlbeobachter äußerte sich zutiefst skeptisch über die Stimmauszählung. In mehreren Städten kam es zu schweren Unruhen.

