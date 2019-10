Zeichen der Annäherung zwischen den USA und China sorgen für etwas Optimismus an der Börse. Die Aktie der Software AG gewinnt nach Bilanzzahlen.

Der Dax ist am Dienstag zur Handelseröffnung den asiatischen Märkten ins Plus gefolgt und nimmt die Marke von 12.800 Zählern ins Visier. Der deutsche Leitindex notierte 0,1 Prozent höher bei 12.755 Punkten. Optimismus im Zollstreit zwischen den USA und China hatte in Asien zu leichten Gewinnen geführt. Der chinesische Vize-Außenminister Le Yucheng sagte, beide Seiten hätten einige Fortschritte in den Gesprächen gemacht. Solange sie sich gegenseitig respektierten, sei kein Problem zu groß.

Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich am Montag zuversichtlich geäußert. Allerdings war der Börsenhandel wegen des Feiertags in Japan dünn, und viele Investoren hielten sich wegen der andauernden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit zurück.

Am Montag war der Dax 0,9 Prozent fester bei knapp 12.748 Zählern aus dem Handel gegangen. Zunehmend für Gesprächsstoff dürften die Firmenergebnisse sorgen. Unter anderem gibt die Software AG Einblick in ihre Bücher, in den USA stehen die Zahlen von Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...