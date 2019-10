Limburg (ots) - Die Auswahl für das passende Auto ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack das gewisse Extra. Egal ob elegant, sportlich oder funktionell - vor dem Kauf eines neuen Wagens stellt sich die Frage, ob genug Ersparnisse für den Kauf vorhanden sind oder eine Finanzierung das Richtige ist.Das Traumauto finanzierenEs gibt viele Gründe für ein neues Auto: ein neuer Job, Kinder, der Traum vom Wohnmobil oder Oldtimer. Fehlen in solchen neuen Situationen die nötigen Ersparnisse, können Autokäufer auf eine Autofinanzierung zurückgreifen. Autokredite werden von verschiedenen Anbietern angeboten. Zum einen gewähren Autohändler über die jeweiligen herstellergebundenen Autobanken Finanzierungen für den neuen Traumwagen an, zum anderen besteht die Möglichkeit einen unabhängigen Autokredit bei einer Bank abzuschließen. Die meisten Banken und Autobanken definieren als Voraussetzungen für beide Finanzierungsmodelle ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, die Beendigung der Probezeit und ein Einkommensnachweis. Kreditvermittler wie zum Beispiel die KVB Finanz schließen per se keine Interessenten für einen Autokredit aus und betrachten individuell die möglichen Optionen.Händlerfinanzierung oder AutokreditViele Autohändler bieten eine eigene Neu- und Gebrauchtwagenfinanzierung an. Die sogenannte Händlerfinanzierung enthält meist eine hohe Schlussrate, die Monatsraten sind dafür aber niedrig. Oft wird bei einer Händlerfinanzierung zu Beginn eine Anzahlung in Höhe von 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises fällig. Eine Alternative zur Kredittilgung in gleichbleibenden monatlichen Raten, stellt die Ballonfinanzierung dar. Bei dieser Variante zahlen Kunden zunächst nur einen kleinen Teil des Kredites zurück. Soll die Finanzierung 4 Jahre laufen, wird ermittelt, welchen Wert dieses Fahrzeug voraussichtlich zu dem Zeitpunkt noch hat. Die Schlussrate deckt den Restwert ab. Aus der Differenz zwischen Kreditsumme und Restwert wird die Höhe der monatlichen Rückzahlung abgeleitet. Die Zinsen fallen auf die gesamte Kreditsumme inklusive Schlussrate an. Diese Finanzierung bietet dem Fahrer des Autos Flexibilität, da die Schlussrate auch durch den Verkauf des Autos bezahlt werden kann. Reichen die eigenen Mittel nicht für die Begleichung der Schlussrate aus, kann der Darlehensnehmer eine Anschlussfinanzierung beantragen, bei welcher der Zinssatz neu zu verhandeln ist. Eine Drei-Wege-Finanzierung funktioniert ähnlich wie eine Ballonfinanzierung, allerdings hat der Kreditnehmer am Ende der Laufzeit zusätzlich die Option, das Fahrzeug an den Verkäufer zurückzugeben.Ein Autokredit von der Bank funktioniert wie ein normaler Ratenkredit: Das Geld wird mit einer gleichbleibenden monatlichen Rate aus Tilgung und Zinsen zurückgezahlt. Am Ende der Laufzeit gehört das Auto dem Kreditnehmer und es ist keine Anzahlung oder Schlussrate fällig. Autofinanzierungen mittels eines Autokredits sind laut einer Markstudie der GfK in Deutschland weit verbreitet. 45 % aller privaten Neuwagen wurden 2018 durch einen Ratenkredit finanziert. Für einen zweckgebundenen Autokredit, bieten die meisten Banken günstigere Konditionen an als für einen normalen Ratenkredit. Dies ist auf die hohe Sicherheit zurückzuführen, die Banken bei der Vergabe eines Autokredits erhalten: Der Kreditnehmer hinterlegt eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) bei der Bank und unterschreibt eine Sicherungsübereignung als Garantie. Zusätzlich wird ein Sperrvermerk hinterlegt, sodass das Auto während der Rückzahlung des Kredits nicht verkauft werden kann. Nach erfolgreicher Tilgung erhält der Kunde alle Dokumente zurück. Sollte der Kreditnehmer die Finanzierung nicht mehr tilgen können, kann die Bank das Fahrzeug verkaufen und die Restschuld begleichen.Vorsicht gefragt bei der HändlerfinanzierungHändler werben meist damit, dass die Finanzierung bei einer herstellergebundenen Autobank die günstigste Variante ist. Tatsächlich hängt dies stark von den jeweiligen angebotenen Kreditkonditionen und den eigenen Anforderungen an das Auto ab. Insbesondere die Null-Prozent-Finanzierungen gelten in der Regel nur für bestimmte Automodelle, Ausstattungen und Neuwagen innerhalb eines Aktionszeitraums. Bei Null-Prozent-Finanzierungen ist grundsätzlich Vorsicht geboten, denn auch die Banken möchten an dem Autokauf verdienen. So finden sich im Kleingedruckten teilweise Hinweise auf einen höheren Verkaufspreis, um so die entgangenen Zinsen auszugleichen. Häufig ist die Finanzierung über das Autohaus darüber hinaus mit einer Anzahlung verbunden. Sind keine Ersparnisse vorhanden, klappt diese Bezahlvariante folglich nicht. Für die Schlussrate benötigen Autokäufer außerdem womöglich einen weiteren Kredit. Dabei gilt jedoch: Wertminderungen wie Lack- oder Polsterschäden können hohe Kostensteigerungen verursachen. Im Fall einer Drei-Wege-Finanzierung bedeutet dies eine hohe Nachzahlung an das Autohaus. Aus diesen Gründen sollten Interessenten über die Option Autokredit nachdenken. Ein Vergleich der monatlichen Raten und der Höhe des effektiven Jahreszins helfen bei der Entscheidungsfindung.Barzahlung sichert hohe RabatteNeben den günstigen Konditionen eines Autokredits, birgt dieser weitere Vorteile. Nach Abschluss des Autokredits wird dem Darlehensnehmer innerhalb weniger Tage die volle Darlehenshöhe zur Verfügung gestellt. Der angehende Autobesitzer kann so als Barzahler beim Autohaus auftreten und sich einen enormen Barzahlerrabatt sichern. Mit Hilfe des Bargelds haben Autokäufer ein wertvolles Argument für eine Preisverhandlung in der Hand und können den Kaufpreis sogleich im Ganzen bezahlen. Wichtig ist für angehende Autokäufer, dass sie mit einer entschiedenen Haltung auftreten, mutig sind und sich trauen zu verhandeln. Verhandlungsgeschick bedeutet auch, sich nicht die Begeisterung für ein bestimmtes Fahrzeug anmerken zu lassen oder, dass einen der aktuelle Verhandlungserfolg zufrieden stimmt. Zusätzliche Kostenpositionen wie Überführungskosten, die Zulassung oder ähnliches bieten weiteren Spielraum den Preis zu senken.Mit der KVB Finanz beim Autokredit sparenDie KVB Finanz hilft ihren Kunden dabei, einen Autokredit zu Top-Konditionen zu finden ohne viel Zeit und Geduld zu investieren. Die Kreditexperten wissen genau, dass sich eine Autofinanzierung durch eine unabhängige Bank in der Regel mehr lohnt als einen Kredit beim Autohaus abzuschließen. Eine selbstbewusste Verhandlung mit dem Autohändler kann dazu führen, dass hohe Rabatte bis zu zehn Prozent unter dem Listenpreis ausgehandelt werden können und sprechen für das Modell Autokredit. Da die Auswahl des Kreditvertrags keine einfache Angelegenheit ist, ist es ratsam auf die Erfahrung von Profis zu vertrauen. Damit die Freude am neuen Flitzer nicht nach kurzer Zeit wegen horrenden Kreditbedingungen nachlässt, sucht die KVB Finanz ein Darlehen aus, bei dem die monatliche Belastung optimal zur individuellen finanziellen Situation passt. Lassen es die Ersparnisse zu, eine Anzahlung zu leisten, können die Monatsraten gesunken oder die Laufzeit verringert werden. Fällt diese größer aus, können die monatlichen Zahlungen sogar individuell gesteuert werden, da kein hoher Darlehensbetrag bezogen werden muss. Wird sich gegen eine Anzahlung entschieden, verlängert sich die Laufzeit bei niedrigeren Raten. Übrigens kann die Anzahlung auch mit der Inzahlungnahme eines älteren PKWs verrechnet werden, sodass die Kreditkosten reduziert werden. Bei der Ermittlung des richtigen Finanzplans helfen die Experten der KVB Finanz ihren Kunden, um das Traumauto günstig, clever und schnell wahr werden zu lassen.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134676/4410486