Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch am gestrigen Montag hat das britische Parlament nicht wie von der Regierung angestrebt eine bindende Abstimmung über den adjustierten EU-Austrittsvertrag abhalten können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Grund hierfür seien Bedenken des Unterhaussprechers John Bercow gewesen, dass eine Abstimmung gegen bestehende Parlamentsregeln verstoßen würde, nachdem am Samstag bereits die substantiell gleiche Frage debattiert worden sei. ...

