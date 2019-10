Paderborn (ots) - Der RECRUITING EXCELLENCE Award der Jobbörse Jobware ist bereits wenige Tage nach seiner Einführung auf breite Resonanz gestoßen. Als erstes Unternehmen durchlief AUBI-plus, der Spezialist für die Ausbildungsplatzsuche in Deutschland, die Auditierung durch den Qualitätsführer unter den Stellenmärkten.Welchen Stellenwert hat das Recruiting im Unternehmen? Wie schnell und unkompliziert können sich Ausbildungs- und Jobinteressierte bewerben? Und wie erleben Personalmitarbeiter und Führungskräfte die Prozesse? "Wir haben AUBI-plus auf die Voraussetzungen für erfolgreiches Recruiting hin untersucht und spannende Daten gewonnen", so Matthias Olten, Leiter Jobware Auditierung / Zertifizierung. Diese wurden - strikt nach wissenschaftlicher Methodik von Prof. Dr. Wolfgang Jäger (Hochschule RheinMain) - ausgewertet und von Jobware in einem individuellen Ergebnisbericht zusammengefasst."AUBI-plus zeichnet sich unter anderem durch aussagekräftige Stellenanzeigen und eine ansprechende Karriereseite aus. Sowohl Personaler als auch Führungskräfte stehen Bewerbern bei Fragen zur Seite. Einladungen zum Vorstellungsgespräch erfolgen in der Regel zeitnah", lobte Olten bei der Verleihung des RECRUITING EXCELLENCE Gütesiegels. Dieses darf AUBI-plus ab sofort zwei Jahre lang für seine Personalwerbung nutzen."Das Gütesiegel ist eine schöne Bestätigung für unsere Personalarbeit", freute sich Heiko Köstring, Firmeninhaber AUBI-plus, über die Auszeichnung. Zugleich helfe es, noch ungenutzte Potenziale zu aktivieren. Da das von Jobware durchgeführte Auditierungsverfahren nicht nur den Service und die Effizienz der internen und externen Recruitingprozesse analysiert, sondern auch aktiv Handlungsanleitung gibt, lassen sich die Ergebnisse leichter in die Praxis umsetzen."Durch den Einsatz eines Bewerbermanagement-Systems, die Weiterentwicklung unserer Arbeitgebermarke sowie interne Trainings der Prozessbeteiligten, können wir uns in der Tat noch verbessern", ergänzte Melanie Sielemann, AUBI-plus Personalmarketer. Und noch einen positiven Aspekt weiß Köstring zu benennen: "Wir werden das Siegel in unserem Personalmarketing einsetzen, um Azubis, Fach- und Führungskräften zu zeigen, dass sie bei uns auf ein transparentes, schnelles und seriöses Bewerbungsverfahren vertrauen können."Wenn auch Sie Ihrem Personalmarketing auf den Zahn fühlen oder mehr über die wissenschaftliche Methodik des RECRUITING EXCELLENCE Audits erfahren möchten: Kontaktieren Sie gerne Matthias Olten: m.olten@jobware.de oder Tel. 05251/5401-2828Über Jobware: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Presse/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/4410513