Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 22. Oktober 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike BrenninkmeyerKuschlig, warm, weich, dunkel - auch Milben fühlen sich unter Bettdecken wohl. Was, abgesehen vom Ekelfaktor, kein großes Problem wäre, denn sie fressen nur abgefallene Hautschuppen. Aber empfindliche Menschen reagieren allergisch auf den Milbenkot - mit Atemnot und Asthma. "Marktcheck" untersucht das Innenleben deutscher Betten und zeigt, wie man sich vor den unliebsamen Mitschläfern schützen kann. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 22. Oktober 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Neue Betrugsmasche - wie sich Abzocker an aktuelle Ereignisse hängenImmer häufiger nutzen Kriminelle und unseriöse Geschäftemacher aktuelle Ereignisse, um Geld und Daten zu erschleichen. So kommt die E-Mail, in der Opfern der Thomas-Cook-Pleite eine Entschädigung versprochen wird, von Betrügern, die es auf Kontodaten abgesehen haben. Und der vermeintliche Anruf der eigenen Bank in Zeiten der PSD2-Umstellung dient fragwürdigen Geschäftemachern zum Verkaufen neuer Kreditkarten. "Marktcheck" warnt vor den aktuellen Maschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.Viel Pay, kein TV - der Kampf eines Kunden mit dem KabelbetreibenEin "Marktcheck"-Zuschauer aus Rheinfelden ist verzweifelt. Seit knapp einem Jahr zahlt er monatlich 70 Euro für PayTV an seinen Kabelanbieter - aber der Bildschirm bleibt schwarz. Alle Telefonate und Briefe und sogar das Einschalten eines Anwalts haben nicht geholfen. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.Ärgernis "Kurzzeitbetrieb" - wenn der Mixer heiß läuftWie lange dauert es, eine Suppe zu pürieren? Sicher länger als 30 Sekunden. Schade nur, wenn man den Handmixer nicht länger als 30 Sekunden benutzen darf und er dann drei Minuten abkühlen muss. Warum gibt es bei bestimmten Geräten diesen sogenannten Kurzzeitbetrieb? Wie vermeidet man es, solch ein Gerät zu kaufen? Was passiert, wenn man das Gerät einfach normal weiter benutzt? Der Test bei "Marktcheck"."Marktcheck" isst gut - FischFisch ist gesund. Doch gilt das auch für Fisch aus der Tiefkühltruhe oder Dose? Wie frisch ist der Fisch aus der Supermarkt-Kühltheke tatsächlich? Welchen Fisch kann man noch mit gutem Gewissen essen? "Marktcheck isst gut" gibt Antworten.Tipp der Woche - Zwiebeln schneidenZur Zwiebelkuchenzeit testet "Marktcheck" drei Methoden gegen tränenreiches Schälen und Schneiden von Zwiebeln."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.