Seit längerer Zeit begleiten wir die Aktie von JPMorgan Chase bereits dabei, einen zentralen Widerstandsbereich auszuhebeln. Nach diversen eher zaghaft vorgetragenen Versuchen kam nun gestern Schwung in die Angelegenheit. Rückblick. Noch in unserer letzten Kommentierung vom 20.10. hieß u.a. "[…] Mit den starken Zahlen im Rücken jagte der Wert in Richtung 120,0 US-Dollar und markierte mit knapp 121,5 ...

