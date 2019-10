Bern (ots) - curafutura, der Verband der innovativen Krankenversicherer, verstärkt ihre Präsenz in der Westschweiz: Adrien Kay ist neuer Leiter Kommunikation und Public Relations sowie Mitglied der Geschäftsleitung.Bis zu seinem Wechsel zu curafutura war Adrien Kay Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit, wo er für externe Kommunikation und Medienarbeit verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit für die Bundesbehörden war er mehrere Jahre als Journalist für verschiedene Printmedien, Radio- und Fernsehsender tätig, darunter Radio Télévision Suisse (TV), die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) sowie die Radiosender One FM und LFM.Adrien Kay schloss sein Studium an der Universität Lausanne mit einem Master in französischer Literaturwissenschaft und Geschichte ab. Er studierte überdies Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Neuenburg und erwarb das BR-Zertifikat des Centre romand de formation des journalistes (CRFJ).curafutura freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Adrien Kay. Seine Erfahrungen in der Medienwelt und seine Vertrautheit mit dem Gesundheitssystem bilden zwei Trümpfe, auf die curafutura bei der Ausweitung ihrer Präsenz in der Westschweiz setzen wird.curafutura - das sind die Krankenversicherer CSS Versicherung, Helsana, Sanitas und KPT.curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im Schweizer Gesundheitswesen als Grundlage von Qualität und Innovation. Der Verband der innovativen Krankenversicherer setzt sich ein für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung. curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der medizinischen Versorgung.Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter http://www.curafutura.ch/ueber-uns/werte-charta/Kontakt:Pius Zängerle, DirektorTelefon: 031 310 01 84pius.zaengerle@curafutura.chAdrien Kay, Leiter Kommunikation und Public Relations WestschweizTelefon: 031 310 07 96 / 079 154 63 00adrien.kay@curafutura.chOriginal-Content von: Curafutura, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061838/100834405