Köln (ots) - Impulsiv, laut und voller Herzblut - die neue VOX-Serie "Rampensau" stammt aus der Feder des preisgekrönten Autoren-Duos Arne Nolting und Jan Martin Scharf ("Club der roten Bänder", "Weinberg") und zeigt eine schlagfertige Jasna Fritzi Bauer ("Jerks", "Dogs of Berlin"). Sie spielt die Rolle der charakterstarken aber erfolglosen Schauspielerin Shiri Conradi, deren Alltag nicht wirklich rund läuft - so gar nicht. Als ihr dann endlich die Rolle ihres Lebens winkt, kommt diese ausgerechnet von der Polizei. Shiri soll als Undercover-Ermittlerin an eine Schule, um einen Drogenring hochgehen zu lassen. Das wird zur explosiven Mischung. VOX zeigt die zehnteilige, eigenproduzierte Crime-Dramedy ab dem 20. November 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann sich die Episoden jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung als Preview bei TVNOW anschauen."Ich hab' nur die Wahl, ob ich in ein Blumenbeet falle oder in die Scheiße. Und klar will ich in die Blumen fallen. Aber da gibt's irgendwas in mir, das ist tierisch von der Scheiße angezogen. Und ich kann nichts dagegen tun. Verstehste?"Das ist Shiri, 30, Schauspielerin, Fast-Single, wohnhaft in Berlin - und pleite. Ihr letztes Vorsprechen ging in die Hose, ihre große Liebe ist weg, der peinliche Mini-Job verloren. Ein echt beschissener Tag. Doch der ist noch nicht zu Ende. Als sie auf einem Gartenfest des Polizei-Chefs kellnert und ihr (Ex-)Freund mit 500 Ecstasy-Pillen festgenommen wird, endet ihre Pechsträhne auf der Polizeiwache. Und diese eine verdammte Frage ändert dort ihr ganzes Leben: "Wie sehr liebst du deinen Freund?" Leider sehr.Die Rebellin mit dem losen Mundwerk und dem großen Herzen, die aussieht, als wäre sie gerade einmal 16 Jahre alt, erhält ausgerechnet von der Polizei das Rollenangebot ihres Lebens: Shiri soll als Undercover-Ermittlerin in eine elitäre Schule eingeschleust werden und dort einen Dealer-Ring auffliegen lassen. Schafft sie es, kommt ihr Ex, Jonas, frei. Shiris erster Impuls: "Ich werde ganz bestimmt kein Stasi-Spitzel an irgendeiner verkackten Schule." Doch das ändert sich, als ihr klar wird, dass einfach alles auf dem Spiel steht. Jonas hat niemanden außer ihr. Ob er schuldig ist, weiß sie nicht. Das ist auch egal. Ihr Leben macht ohne ihn keinen Sinn. Ab jetzt heißt es Mathegrundkurs statt Kiffen am Vormittag - und Katz-und-Maus-Spiel mit den bösen Jungs. Und bitte nicht aus der Rolle fallen. Für die impulsive Shiri definitiv die größte Herausforderung. Denn ihre Zündschnur ist kurz.Aber noch hat Shiri absolut keine Ahnung, worauf sie sich da wirklich eingelassen hat. Der "Job" wird ihr Leben einmal auf links ziehen. Aber manchmal ist genau das ja auch sehr verlockend...HintergrundDie Serie basiert auf der israelischen Serie "Metumtemet" - und diese wiederum auf wahren Begebenheiten. Die israelische Hauptdarstellerin Bat Hen Sabag ist zugleich Autorin und Schöpferin der Serie. Geschrieben hat sie das Drehbuch, nachdem sie aufgrund ihres jungen Aussehens über Jahre lediglich Teenagerrollen angeboten bekam, die sie irgendwann nicht mehr spielen wollte: "Ich habe vor sieben Jahren begonnen, an diesem Projekt zu arbeiten. Es hat alles damit angefangen, dass ich als Schauspielerin nie so glücklich mit den Drehbüchern gewesen bin und irgendwann beschlossen habe, mich selbst an das Schreiben von Drehbüchern zu wagen. Es hat allein schon vier Jahre gedauert die erste Staffel zu schreiben." In der Serie greift Bat Hen tatsächlich Erlebtes auf: "Als ich 19 Jahre alt war, habe ich ein Angebot von der Polizei erhalten, undercover für sie zu arbeiten. Ich habe das Angebot abgelehnt. Aber seitdem ging mir diese Idee nicht mehr aus dem Kopf, was gewesen wäre, wenn ich auf das Angebot der Polizei eingegangen wäre."Das preisgekrönte Autoren-Duo Arne Nolting und Jan Martin Scharf ("Club der roten Bänder", "Weinberg") ist bei "Rampensau" wieder am Werk: Gemeinsam verfassen sie die Drehbücher der neuen VOX-Serie. Zum Autorenteam gehört außerdem Valentina Brüning. Produziert wird die zehnteilige Crime-Dramedy für VOX von der UFA Serial Drama GmbH. Produzent ist Guido Reinhardt, Producer sind Katja Bäuerle und Eike Adler. Die Dreharbeiten unter der Regie von Dustin Loose, Christian Werner und Florian Knittel fanden in Berlin und Umgebung von Juni bis September 2019 statt.Alle Infos und Biografien zu den Schauspielern, Interviews, Rollenprofile, Episodentexte sowie eine Preview der ersten vier Folgen von "Rampensau" finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/ https://www.instagram.com/rampensau.vox/?hl=de https://www.facebook.com/Rampensau-111850173526782/Direkt Im Anschluss an die neue VOX-Serie "Rampensau" startet am Mittwoch, 20.11. um 22:10 Uhr außerdem die neue Serie "Perfect Life" als Free-TV-Premiere und in Doppelfolgen bei VOX. Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen ab dem 20.11. zudem bei TVNOW zum Abruf zur Verfügung. 