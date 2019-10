Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Media_storage/20191022001?re=/de/home) (TWSE: 2495), führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat kürzlich seine neuen Lösungen für die gemeinsame Medienspeicherung vorgestellt. Sie sollen den Video-Workflow in 4K (und darüber) vereinfachen, einschließlich Dateiaustausch, Bearbeitung und Kollaboration. Indem Infortrend die Videoproduktion effizienter macht, bleibt den Videoprofis so mehr Zeit für die Content-Erstellung.Infortrends ausgeklügelte Lösungen für die gemeinsame Medienspeicherung erfüllen die heutigen Anforderungen der Medien- und Unterhaltungsbranche in verschiedenen Größenordnungen. Die EonStor GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Media_storage/20191022002?re=/de/products/gse)-Systeme richten sich an kleine Postproduktionsbetriebe, während die horizontal skalierten EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Media_storage/20191022003?re=/de/products/cs)-Systeme speziell für größere Studios mit mehr als 10 Arbeitsstationen konzipiert sind.Mit der Lösung für gemeinsame Medienspeicherung können mehrere Videoprofis über ein Netzwerk auf gemeinsame Dateien zugreifen und diese gleichzeitig bearbeiten. Damit sich Videoprofis auf ihre Projekte konzentrieren können und nicht durch technische Vorgänge abgelenkt sind, lassen sich Infortrends Systeme für die gemeinsame Medienspeicherung mit NLE-Software integrieren (einschließlich DaVinci Resolve und Adobe Premiere), um kollaborative Bearbeitung zu ermöglichen.Um die Implementierung noch mehr zu vereinfachen, ist Infortrends gemeinsamer Medienspeicher mit EonView ausgestattet. Dieses intelligente Client-Dienstprogramm für Windows- und macOS-Arbeitsstationen hilft Videoteams bei der Vernetzung der Arbeitsstationen mit GSe/CS-Systemen. Gemeinsame Netzwerkspeicher werden automatisch als lokales Laufwerk bereitgestellt - ganz ohne Eingriff des IT-Personals.Highlights des gemeinsamen Medienspeichers- Geschwindigkeit 2 GB/s pro Nutzer- Integrierte NLE-Software- Intelligentes Dienstprogramm für einfachere Bereitstellung- Hohe Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau- Skalierbar auf 100 GB/s Leistung und 100 PB Kapazität Weitere Informationen zu Infortrends M&E-Lösungen finden Sie unter: https://www.infortrend.com/de/solutions/media_entertainmentÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyWinnie Tsai+886-2-2226-0126 Ext #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4410607