Die Konzernmutter Systemair hat in eine neue Fertigungsstraße für Gehäuse-Paneele der Menerga RLT-Geräte investiert. Die vollautomatisierte Fertigungsstraße reduziert den bisherigen Aufwand zur Herstellung der Paneele um ein Vielfaches.

Hinzu kommen Investitionen in eine neue Softwarelandschaft, bestehend aus der gemeinsamen Unternehmenssoftware der Systemair-Gruppe und einem neuen Produkt-Konfigurator. Die Unternehmenssoftware ermöglicht eine Produktivitätssteigerung, da nun Synergien innerhalb der Systemair-Gruppe optimal genutzt werden. Mit der neuen Konfigurations-Plattform können RLT-Geräte in naher Zukunft effizienter ausgelegt und der Informationsfluss von der Angebotserstellung bis zur Fertigstellung der Geräte in der Produktion automatisiert werden.

Neuorganisation der Menerga-Geschäftsführung

Nach mehr als fünf Jahren hat Frank Ernst sich dazu entschieden, neue Wege zu gehen und die Menerga GmbH zu verlassen. Im März 2014 hat er die Geschäftsführung des Unternehmens ...

