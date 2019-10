Die EU wird Ratspräsident Donald Tusk zufolge in den kommenden Tagen über die Bitte Großbritanniens um Verschiebung des Brexit-Termins entscheiden. Er berate derzeit mit den Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder darüber, sagte Tusk am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg.

