Während die Bundesbank die Rente mit 70 vorschlägt, setzen viele deutsche Konzerne noch immer Altersgrenzen für ihre Vorstände. Das soll Zukunftsfähigkeit demonstrieren und Talente anlocken. Ist das wirklich sinnvoll?

Es klang nach einem skurrilen Scherz, als Anfang Juli dieses Jahres beim Autokonzern BMW ein Nachfolger für den scheidenden Chef Harald Krüger gesucht wurde. Mit Entwicklungschef Klaus Fröhlich und Produktionsvorstand Oliver Zipse schienen sich zwei Kandidaten aufzudrängen. Hätte es da nicht einen Haken gegeben: Nach den Regeln des Hauses wäre keiner der beiden in der Lage gewesen, mehr als eine volle Amtszeit von vier Jahren zu absolvieren. Dafür sind die beiden Männer schlichtweg zu alt. Für Fröhlich mit seinen 59 Jahren hätte BMW die selbst gesetzte Regel, wonach kein Vorstand älter als 60 Jahre sein soll, gleich lockern müssen. Am Ende wurde es Zipse, 55 Jahre alt. Und seither steht die Frage im Raum, ob die Altersgrenze bei seiner nächsten Vertragsverlängerung gekippt wird.

In vielen großen deutschen Unternehmen trifft das Top-Management heute auf ähnliche Pflichten zur Frühverrentung, während auf der anderen Seite heiß über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters diskutiert wird. Manch ein Haus schickt seine Vorstände wie BMW bereits mit 60 Jahren in den Ruhestand (MTU zum Beispiel), andere mit 62 (Allianz, Daimler, Siemens) oder 63 (Volkswagen, Henkel, Bayer) Jahren. Für den Board Index analysierten die Berater von Spencer Stuart im vergangenen Jahr die Top-Gremien von 70 Unternehmen aus Dax und MDax. Nur die Hälfte setzt die Altersgrenze für Vorstände jenseits des gesetzlichen Rentenalters - oder sogar noch höher. 15 Prozent verzichten auf eine Altersgrenze.

Meist folgen die Firmen dem Corporate Governance Kodex, der im Namen der Bundesregierung Regeln für eine gute Unternehmensführung festlegt und seit 2002 Altersgrenzen empfiehlt, wenn er auch kein konkretes Alter nennt. Die obersten Gremien börsennotierter Unternehmen, das ist der Gedanke hinter dem Kodex, sollen internationaler, weiblicher und jünger werden. Die Regierung will so ein Zeichen setzen gegen die offensichtliche Erstarrung in der deutschen Wirtschaft.

Bloß: Ist dies noch das richtige Zeichen, heute, 17 Jahre und eine Demografiedebatte später, wo alle vom Fachkräftemangel reden? Und vor allem: Hängt es wirklich vom Alter eines Managers ab, wie viel er leistet? Wie motiviert er oder sie ist, wie wachsam für die sich wandelnde Wirtschaft, wie offen für die Positionen anderer?Der Wunsch nach mehr Vielfalt kam nicht aus den Unternehmen. Vermutlich erklärt dies, warum die Altersgrenzen bislang ähnlich wirkungslos blieben wie die Frauenquote: Seit 15 Jahren liegt das Durchschnittsalter von Vorständen bei konstant 53 Jahren. Langsam aber bewegt sich etwas. Neu berufene Vorstände sind in Deutschland so jung wie in keiner anderen Industrienation. Ihr Durchschnittsalter liegt laut einer Studie der Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers bei 50 Jahren - global gesehen sind frisch berufene Spitzenmanager 53 Jahre alt.

Ohne Altersgrenzen würden viele Top-Manager den geeigneten Zeitpunkt zum Abschied verpassen, glaubt Alexander Spermann, Unternehmensberater aus Köln. "Und das nicht nur aus Eitelkeit", so der Arbeitsmarktexperte. "Viele haben im Laufe der Jahre um sich auch einen Hofstaat aufgebaut, der ihnen nach dem Munde redet, interne Probleme nicht mehr wahrnimmt - und kein Interesse daran hat, den Status quo infrage zu stellen." Jüngere Vorstände können hier als wichtiges Korrektiv wirken. "Dass die hochproduktive IT-Branche in der Regel ...

