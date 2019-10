Reckitt Benckiser erwartet nun einen leichten Rückgang der Rendite. Der britische Konzern leidet weiter unter Problemen im Geschäft mit Babynahrung.

Probleme im Geschäft mit Säuglingsnahrung durchkreuzen die Jahresziele von Reckitt Benckiser. Der britische Konsumgüterriese senkte zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognosen, auch weil die Nachfrage nach dem Erkältungsmittel Mucinex in den USA schwächelt. Für 2019 rechnet Reckitt Benckiser nun mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von bis zu zwei Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Bislang hatte Reckitt einen Zuwachs von zwei bis drei Prozent in Aussicht gestellt. Der Hersteller von Durex-Kondomen und Sagrotan-Desinfektionsmitteln erwartet zudem nun einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Umsatzrendite, ...

