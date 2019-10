Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 635 auf 600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Briten müssten mehr tun, als ihr Privatkundengeschäft in Frankreich zu verkaufen, um die Eigenkapitalrendite zu steigern, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-10-22/11:56

ISIN: GB0005405286